Судьбы диссидентов и борцов с ними

Вацлав Гавел

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Занимался литературной деятельностью с 1955 года.

В 1960–1968 году работал в театре Na Zabradli, где была поставлена его первая пьеса.

После подавления Пражской весны в отношении Гавела действовал запрет на профессию. Он вел активную диссидентскую деятельность, был одним из авторов «Хартии 77», одним из создателей Комитета несправедливо преследуемых.

Находился под постоянным наблюдением службы госбезопасности, неоднократно арестовывался. С марта 1979-го до февраля 1983-го находился в заключении за «покушение на существующий общественный строй». В 1989 году снова был арестован, но быстро освобожден.

В декабре 1989 года выдвинут кандидатом в президенты, 29 декабря 1989 года был избран президентом ЧССР, ушел в отставку 20 июля 1992 года. После распада ЧССР дважды избирался президентом Чехии, занимал этот пост с 1993 по 2003 год.

Умер в 2011 году.

Александр Дубчек

Фото: AP

Первый секретарь ЦК Коммунистической партии Чехословакии с 5 январе 1968 года по 17 апреля 1969 года. Лидер реформаторов в руководстве партии, главный инициатор Пражской весны.

После подавления Пражской весны подписал в Москве «Программу выхода из кризисной ситуации», известную как Московский протокол, положившую конец реформам в Чехословакии.

После снятия с должности был послом ЧССР в Турции, затем заведовал лесничествами Словакии.

В 1989 году принимал активное участие в «бархатной революции». В 1989–1992 году занимал пост председателя Федерального собрания Чехословакии.

1 сентября 1992 года попал в автокатастрофу, от полученных травм скончался 7 ноября того же года.

Олдржих Черник

Фото: Miroslav Zaj / CORBIS / Getty Images

Председатель правительства ЧССР с 4 апреля 1968 года по 28 января 1970 года. Один из самых популярных деятелей Пражской весны. Вместе с Дубчеком подписал так называемый Московский протокол.

Вскоре после снятия с поста был исключен из партии, но, в отличие от многих других участников Пражской весны, не был вынужден заниматься малоквалифицированным трудом, а получил должность заместителя директора полиграфического института в Праге.

После «бархатной революции» попытался вернуться в политику, в 1990-м и 1991-м занимал должность председателя Союза городов и сел. В 1994 году попал в тяжелую автокатастрофу, от полученных ранений скончался.

Людвиг Вацулик

Фото: Ondrej Nemec / Knihovna Vaclava Havla / Flickr

Журналист, редактор, фельетонист. Автор программного документа Пражской весны «2000 слов» с призывом к созданию социализма с человеческим лицом. После подавления Пражской весны Вацулику было запрещено печататься, он публиковался только в самиздате и за рубежом. Запрет был снят после победы «бархатной революции». Печатался в правоцентристской газете «Лидове новины».

Умер в 2015 году.

Алоиз Лоренц

Фото: Samuel Kubani / AP

Профессиональный военный, с 1970 года — в органах госбезопасности, где дослужился до звания генерал-майора и должности генерал-лейтенанта. В 1985 году назначен заместителем министра внутренних дел, возглавил StB. Автор приказа об уничтожении архивов StB. 21 декабря 1989 года был снят с должности.

В 1990 году привлечен к судебной ответственности за злоупотребление властью. В предварительном заключении написал мемуары. В 1993-м был приговорен к четырем годам тюрьмы, но после распада Чехословакии переехал в Словакию, где ему был вынесен более мягкий приговор — один год и три месяца заключения условно.

Занимается бизнесом в сфере безопасности. Основатель словацких компаний Project Consulting (ранее Risc Consulting, ранее Matoli) и Alfa VS.