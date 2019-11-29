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IZBA rouge выпустили вечернюю рождественскую коллекцию

Вечерние образы Izba Rouge из новой рождественской коллекции будут уместны как в роскошном альпийском шале или тропическом круизе, так и на гастрономическом ужине или вечере в кругу близких за городом. В коллекцию вошли костюмы в пижамном стиле из шелка с люрексовой нитью, бархата и жаккарда, струящиеся накидки-халаты с золотой вышивкой, классические платья-халаты из шелкового бархата и жаккарда, нежные платья-комбинации из тончайшего шелка. Для тех, кто хочет не промахнуться с подарком, марка выпустила серию толстовок, махровых и вафельных халатов для женщин и мужчин из натурального хлопка. Вышивка по мотивам гофманской истории «Щелкунчик и Мышиный король» сделает сюрприз еще более запоминающимся и сказочным.

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