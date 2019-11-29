ФСБ проводит обыски в Мурманском морском рыбном порту

В АО «Мурманский морской рыбный порт» (ММРП) проходят обыски, сообщили в пресс-службе порта. На каком основании проходят обыски ФСБ по Мурманской области неизвестно. В службе ситуацию не комментируют.

«В управление рыбного порта — маски-шоу. Нагрянуло 20–30 сотрудников ФСБ, вооруженных. Обвиняют в уклонении от уплаты налогов, незаконной предпринимательской деятельности и незаконном владении причалами»,— говорится в заявлении порта в Twitter.

Как рассказали «Интерфаксу» в порту, сотрудников ФСБ интересует документация, связанная с контрагентами рыбного порта и налоговыми отчислениями. В ММРП настаивают на отсутствии налоговой задолженности.

«Работа управления рыбного порта парализована. Более того, сегодня должны были быть переговоры по крупному контракту, он тоже под вопросом»,— сказали в пресс-службе порта.

О конфликте порта с Росимуществом — в материале “Ъ” «Мурманским рыбодобытчикам оставили компанию».