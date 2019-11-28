Горсуд Петербурга получил сообщение о заминировании

«Санкт-Петербургский городской суд заминирован». Такое сообщение было получено по электронной почте днем 28 ноября. Злоумышленники требуют 120 млн рублей, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов Петербурга.

Позже появилось уточнение, что требования неизвестных оцениваются в 120 биткоинов. Сообщения о заминировании будут приходить до тех пор, пока средства в электронной валюте не будут перечислены по указанному адресу, говорится в письме.

В настоящий момент в здании Горсуда проводится эвакуация. На месте работают взрывотехники.

Около 14:30 также стали поступать сообщения об угрозе взрыва в Красногвардейском, Московском и Фрунзенском районных судах Петербурга.