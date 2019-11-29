В Боливии отменили указ о безнаказанности военных при подавлении беспорядков

Временный президент Боливии Жанин Аньес отменила указ о безнаказанности для военных при подавлении беспорядков в стране. Власти ввели его две недели назад и подверглись критике со стороны международного сообщества.

«Только что аннулировали декрет №4078. Благодаря пониманию всех слоев общества нам удалось добиться мира в стране»,— написала госпожа Жанин в Twitter.

Ранее Межамериканская комиссия по правам человека осудила чрезмерное применение силы полицией и военными в стране при разгоне демонстраций. Организация призвала не допустить безнаказанности и гарантировать право на мирные собрания. В Боливии во время протестов погибли 23 человека. Пострадали 715 участников демонстраций.

Об отставке президента Эво Моралеса на фоне протестов — в материале “Ъ” «Нас обвиняют в диктатуре те, кто проигрывал нам на стольких выборах».