В Боливии отменили указ о безнаказанности военных при подавлении беспорядков

Временный президент Боливии Жанин Аньес отменила указ о безнаказанности для военных при подавлении беспорядков в стране. Власти ввели его две недели назад и подверглись критике со стороны международного сообщества.
«Только что аннулировали декрет №4078. Благодаря пониманию всех слоев общества нам удалось добиться мира в стране»,— написала госпожа Жанин в Twitter.
Ранее Межамериканская комиссия по правам человека осудила чрезмерное применение силы полицией и военными в стране при разгоне демонстраций. Организация призвала не допустить безнаказанности и гарантировать право на мирные собрания. В Боливии во время протестов погибли 23 человека. Пострадали 715 участников демонстраций.
Об отставке президента Эво Моралеса на фоне протестов — в материале “Ъ” «Нас обвиняют в диктатуре те, кто проигрывал нам на стольких выборах».
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