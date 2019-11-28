Бывший президент Боливии Моралес рассказал, что его разыскивает Интерпол

Бывший президент Боливии Эво Моралес сообщил, что Интерпол выпустил против него синее уведомление. Документ выпущен в рамках расследования в Боливии, касающегося событий 10 ноября, передает Telesur. Он распространяется на Уругвай, Венесуэлу, Колумбию, Эквадор и Мексику. В Мексике господин Моралес получил убежище. Уведомление предназначено для «обнаружения, идентификации или получения информации о человеке, который является частью уголовного расследования».
Эво Моралес на пресс-конференции в Мексике напомнил, что новая администрация не расследует дела тех, кто ответствен за смерть 30 человек во время протестов. Однако, по его словам, она преследует и обвиняет в многочисленных преступлениях сторонников партии «Движение к социализму» (партия господина Моралеса).
Эво Моралес подал в отставку 10 ноября из-за протестов, начавшихся в Боливии после выборов. Его ухода потребовали военные.
Об отставке читайте в материале “Ъ” «Нас обвиняют в диктатуре те, кто проигрывал нам на стольких выборах».
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