Тайна связи откроется приставам

Минюст разработал законопроект, обязующий операторов связи и бюро кредитных историй (БКИ) предоставлять информацию сотрудниками Федеральной службы судебных приставов (ФССП). Сейчас операторы отказываются раскрывать приставам детализацию переговоров и сообщений, ссылаясь на тайну связи. Запросы в БКИ позволят ФССП контролировать добросовестность передачи коллекторами данных о платежах граждан по долгам.

Проект закона, которым предлагается наделить ФССП полномочиями «по истребованию документов и информации» в том числе у операторов связи и БКИ, размещен на портале проектов нормативных правовых актов. Как указано в пояснительной записке, при реализации своих полномочий «должностные лица ФССП столкнулись с трудностями по истребованию информации и документов», необходимых для рассмотрения обращений граждан по закону о взыскании долгов физлиц (230-ФЗ).

За отсутствием контрольных полномочий в отношении лиц, нарушающих закон и не состоящих в госреестре, приставы «не имеют достаточных правовых средств для формирования доказательной базы» для привлечения к административной ответственности.

Как отмечают авторы законопроекта, наиболее часто отказы поступают от операторов связи. Самым распространенным нарушением профильного закона является «несоблюдение частоты взаимодействия с должниками». Поэтому Минюст предлагает внести изменения в закон «О связи» и обязать операторов предоставлять ФССП данные по запросу. Ранее Верховный суд признал незаконными действия судебных приставов по запросу информации, составляющей тайну связи (о переговорах между абонентами, сведений о статистике звонков и СМС-сообщений), в рамках проверок жалоб на коллекторов без соответствующего судебного решения (см. “Ъ” от 9 ноября 2018 года).

Впрочем, операторы связи утверждают, что даже в случае принятия законопроекта вопрос правомерности запроса остается открытым.

«Внесение предложенных изменений не освободит ФССП от необходимости получения судебного акта, разрешающего истребовать у операторов связи сведения, относящиеся к тайне связи»,— полагают в «Транстелекоме». По мнению представителей компании, «для целей реализации законопроекта необходимо утвердить порядок получения соответствующим исполнительным органом судебных актов, необходимых для получения указанной информации от операторов связи». В «Вымпелкоме» указывают, что «в статье 64, куда предлагается внести изменения, определены обязанности операторов связи и ограничение прав пользователей услугами связи при проведении оперативно-разыскных мероприятий, мероприятий по обеспечению безопасности РФ и осуществлении следственных действий». Поэтому, по мнению компании, «необходимо проанализировать, насколько вопросы возврата просроченной задолженности соответствуют предмету регулирования данной статьи».

Дмитрий Аристов, директор ФССП, 25 октября Когда мы не можем определить принадлежность телефонного номера, то не можем определить и правонарушителя. Надо этот правовой пробел устранить

Одновременно в Минюсте считают целесообразным предоставить ФССП и возможность запрашивать титульную и основную части кредитной истории, «а также сведения в отношении источника формирования кредитной истории, приобретателя права требования дополнительной (закрытой) части кредитной истории». Как пояснил “Ъ” директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков, «служба, будучи органом надзора за взыскателями, вероятно, пытается наладить работу, связанную с контролем полноты и качества передаваемой ими в кредитную историю граждан информации».

Эксперты считают, что предоставление ФССП подобных полномочий должно облегчить работу службы. По словам президента СРО НАПКА Эльмана Мехтиева, «зачастую ФССП не может установить, кому принадлежит номер, по которому идет взыскание, как следствие, невозможно установить лицо, которое нарушило тут или иную статью профильного закона». Нередко речь идет о неереестровых организациях, «на которые поступают жалобы также в ФССП», отмечает он. «Должники не всегда записывают телефонные разговоры и не сохраняют все СМС и звонки с доказательствами нарушений взаимодействия,— добавляет глава "Юридического бюро №1" Юлия Комбарова.— Поэтому ФССП приходится запрашивать данные через суд, решения которого можно ждать несколько месяцев».

Светлана Самусева, Юлия Тишина