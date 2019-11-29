Татарстан попал в топ-3 регионов по освоению бюджетов на нацпроекты

Татарстан занял третье место среди регионов России по исполнению бюджетов на нацпроекты. В республике освоили 72,8% всех денег, выделенных на реализацию национальных проектов, или 18,4 млрд руб. в абсолютном значении, сообщает PБК со ссылкой на данные системы «Электронный бюджет».

Лидером по исполнению бюджетов на нацпроекты в России стала Чечня, где освоили 77,4% денег или 12,8 млрд руб. Второе место заняла Адыгея (75,5% или 2,9 млрд руб.). В пятерку лидеров также попали Москва (72,2% и 85,5 млрд руб.) и Пензенская область (71,2% и 5,6 млрд руб.).

В список регионов с самым низким исполнением бюджетов на нацпроекты попали Магаданская область (14,9%), Еврейский автономный округ (23,6%), Дагестан (25,9%), Тверская область (26%) и Карелия (27%).

"Ъ-Казань"