Операторы тестируют идентификацию смартфонов по номеру IMEI

«Билайн», «МегаФон» и Tele2 готовятся к введению в России идентификации смартфонов по номерам устройства IMEI, сообщает ТАСС со ссылкой на Россвязь и операторов. Предполагается, что система поможет бороться с незаконным импортом и с мошенничеством. Законопроект о введении IMEI подготовили еще в декабре 2018 года, но он до сих пор не внесен в Госдуму.

IMEI — это система контроля телефонов и планшетов. Предполагается, что в сети операторов нужно будет регистрировать только телефоны с разрешенными номерами из центральной базы данных. Если у телефона нет номера IMEI или если он совпадает с номером, который уже присвоен другому устройству, то такой телефон нельзя будет зарегистрировать в сети.

Пилотный проект по введению IMEI необходимо завершить до момента вступления закона в силу, сказали в Россвязи. Площадкой для его реализации стал Центральный научно-исследовательский институт связи (ЦНИИС), который будет управлять базой данных. Три оператора подтвердили, что взаимодействуют с институтом по этому вопросу. Агентству не удалось получить комментарий у МТС.

«Что касается имеющихся результатов (тестирования.— “Ъ”), то, на наш взгляд, говорить об этом пока преждевременно, поскольку совместная работа операторов связи и ЦНИИС продолжается»,— сказали агентству в Россвязи.

Законопроект разработала группа сенаторов в декабре 2018 года. Его до сих пор не внесли в Госдуму. Один из авторов, глава временной комиссии Совета федерации по развитию информационного общества Людмила Бокова сказала агентству, что документ еще дорабатывается. «Про законопроект никто не забыл. В настоящее время дорабатывается финансово-экономическое обоснование»,— сказала госпожа Бокова. По ее словам, документ не предполагается увеличения финансовой нагрузки на граждан.

Подробнее о системе IMEI — в материале “Ъ FM” «Под контроль подводят все "умные" гаджеты».