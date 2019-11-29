Подписан контракт на поставку девяти трамваев для МУП «Пермгорэлектротранс»

Администрация Перми заключила контракт на поставку девяти новых трамваев с ООО «ПК „Транспортные системы“». Как указано на сайте госзакупок, договор подписан 27 ноября, стоимость контракта — 462,3 млн руб. По условиям контракта, два новых выгона должны прибыть в Пермь 15 декабря, остальные — в мае 2020 года.

Ранее ООО «ПК „Транспортные системы“» было признано победителем аукциона на поставку трамваев, однако заключение контракта было отложено до рассмотрения жалобы АО «Уралтрансмаш». В жалобе утверждалось, что конкурсная документация была составлена под конкретного поставщика — ООО «ПК „Транспортные системы“». 18 ноября УФАС рассмотрело жалобу и признало ее необоснованной.

Администрация Перми объявила электронный аукцион на поставку трамваев в конце октября. Всего требуется поставить один вагон (трехсекционный) двухстороннего движения и восемь вагонов одностороннего движения. Аукцион пройдет 15 ноября. Максимальная цена контракта определена в 462,3 млн руб., из них 108 млн руб. предполагается потратить на трехсекционный вагон, обычные — в пределах 44 млн руб. Все закупаемые трамвайные вагоны низкопольные.