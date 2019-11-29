Верховный суд утвердил выплату 60 млн рублей дивидендов экс-владельцам «Трансаэро»

Верховный суд России оставил в силе выплату 60 млн руб. дивидендов бывшим основным акционерам «Трансаэро» Ольге и Александрe Плешаковым, следует из определения суда. В июле суд в Санкт-Петербурге обязал господ Плешаковых вернуть дивиденды. Позднее законность выплат была оспорена конкурсным управляющим авиакомпании Алексеем Белокопытом и банком ВТБ.

Напомним, 2017 года компания «Трансаэро» была признана банкротом. Банк ВТБ обвинил Ольгу и Александра Плешаковых в фальсификации отчетности и выводе средств из авиакомпании. ЦБ выявил использование семьей Плешаковых инсайдерской информации и манипулирование акциями авиакомпании «Трансаэро». На состояние конца 2018 года «Трансаэро» задолжало 7 тыс. бывших сотрудников более 290 млн руб.

О претензиях ВТБ к бывшим владельцам авиакомпании — в материале “Ъ” «К "Трансаэро" накопились личные вопросы».