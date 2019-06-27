Манипулирование от убытков

Банк России выявил использование инсайдерской информации и манипулирование акциями авиакомпании «Трасаэро». К этим действиям были причастны совладелец компании Александр Плешаков и его мать, глава МАК Татьяна Анодина. По оценке ЦБ, в результате незаконных операций они избежали убытков на 200 млн руб.

В четверг Банк России объявил об установлении фактов неправомерного использования инсайдерской информации и манипулирования рынком акций авиакомпании «Трансаэро». По мнению регулятора, совладелец компании Александр Плешаков и председатель МАК Татьяна Анодина совершали сделки с этими ценными бумагами с неправомерным использованием инсайдерской информации.

По данным ЦБ, господин Плешаков в период с сентября по декабрь 2016 года на основании нескольких договоров дарения перевел со своего счета 63,73 млн акций (41,4%) на счет госпожи Анодиной. В результате его доля в компании снизилась ниже контрольной. Как отмечает ЦБ, информация об этом, а также об увеличении доли и последующем ее снижении у госпожи Анодиной является инсайдерской и подлежит раскрытию. И такое раскрытие о выходе господина Плешакова из капитала компании «с высокой вероятностью повлекло бы за собой резкое изменение котировок акций». Однако эта информация не была раскрыта, что, как утверждает ЦБ, «дало возможность продать акции широкому кругу инвесторов на анонимных биржевых торгах по текущим рыночным ценам» со счета Татьяны Анодиной по мере поступления акций на ее счет.

Глава МАК Татьяна Анодина Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ

По мнению ЦБ, такие действия «совершались с неправомерным использованием инсайдерской информации», что нарушает запрет, установленный законом «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком…». По оценке регулятора, размер убытков, которых избежали Александр Плешаков и Татьяна Анодина превысил 200 млн руб.

В тот период эти сделки проходили на фоне публичных заявлений менеджмента компании о возможном возобновлении ее основной деятельности. По мнению ЦБ, такие заявления «способствовали поддержанию спекулятивных настроений инвесторов», а также «поддержанию котировок на благоприятном для неправомерного использования инсайдерской информации уровне».

Сертификат эксплуатанта «Трасаэро» был аннулирован Росавиацией в конце октября 2015 года после внеплановой проверки перевозчика. Перед остановкой деятельности компания в сентябре того же года перешла под операционное управление «Аэрофлота». «Аэрофлот» должен был выкупить 75% авиакомпании за 1 рубль, но сделка так и не была завершена. Операционную деятельность компания прекратила 25 октября.

В июне 2016 года прошло первое после остановки деятельности собрание акционеров «Трансаэро», по итогам которого гендиректор перевозчика Александр Бурдин 30 июня дал интервью ТАСС, в котором заявил, что в «Трансаэро» рассматривают вариант создания новой авиакомпании, костяк которой составят ключевые сотрудники обанкротившегося перевозчика.

Согласно данным Московской биржи, сделки с акциями «Трансаэро» в сентябре заключались на уровне 5–6 руб. К концу октября они снизились ниже 4 руб. Однако в начале ноября они взлетели выше 6 руб. при резком росте объема торгов.

Так, 2 ноября 2016 год он превысил 228 млн руб. при дневных объемах в предыдущие дни не более 20 млн руб. Вплоть до начала декабря объемы торгов составляли 20–90 млн руб. ежедневно, хотя котировки в это время снизились к 4 руб. за акцию. По данным ЦБ, после завершения продажи со счета госпожи Анодиной всего пакета акций эмитентом информация о программе восстановления деятельности компании «более не распространялась».

Как считают в Банке России, в действиях Александра Плешакова, Татьяны Анодиной и иных лиц, способствовавших продаже пакета акций «с использованием инсайдерской информации и распространению эмитентом заведомо ложной информации, приведшей к существенным отклонениям параметров торгов», содержатся признаки преступлений, предусмотренных ст. 185.6 (неправомерное использование инсайдерской информации) и ст. 185.3 (манипулирование рынком) УК. Материалы направлены в правоохранительные органы.

Дмитрий Ладыгин, Герман Костринский