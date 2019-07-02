Суд обязал акционеров «Трансаэро» вернуть незаконно выданные 60 млн рублей дивидендов

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд Санкт-Петербурга обязал семью главных акционеров «Трансаэро» Ольги и Александра Плешаковых вернуть авиакомпании около 60 млн руб., полученных ими в качестве дивидендов за 2013 год, сообщило «РИА Новости» на основании постановления суда.

Суд признал недействительными выплаты дивидендов в июле 2014 года Александру Плешакову, его жене Ольге, двум дочерям Наталье и Татьяне, а также матери Татьяне Анодиной, которая являлась на тот момент главой Межгосударственного авиационного комитета.

В марте 2019 года “Ъ” стало известно, что ВТБ также хочет взыскать с Татьяны Анодиной и с Ольги и Александра Плешаковых 250 млрд руб. в рамках иска о субсидиарной ответственности собственников авиакомпании «Трансаэро», признанной банкротом в конце 2015 года. Банк утверждает, что руководство «Трансаэро» задним числом изменяло финансовую отчетность, выводило деньги через дочерние компании и скрыло факт, что авиакомпания имела признаки банкротства еще в 2012 году.

В конце прошлой недели, 26 июня, ЦБ обнаружил неправомерное использование инсайдерской информации и манипулирование акциями «Трансаэро» со стороны господина Плешакова и его матери госпожи Анодиной на сумму более 200 млн руб. Регулятор направил материалы проверки в правоохранительные органы.

Напомним, в 2015 году по итогам внеплановой проверки финансово-экономического состояния компании сертификат «Трансаэро» был анулирован. В 2017 году перевозчик был признан банкротом. По делу о растрате в особо крупном размере, злоупотреблении полномочиями и невыплате зарплаты заочно арестован бывший гендиректор авиакомпании. Под арестом также находится арбитражный управляющий компании «Трансаэро» Михаил Котов. На состояние конца 2018 года авиакомпания задолжала 7 тыс. бывших сотрудников более 290 млн руб.

О том, как обанкротившуюся компанию продолжают делить в суде, читайте в материале “Ъ” «Призрак “Трансаэро” пролетел над БВО».