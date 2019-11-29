Новосибирские перевозчики мусора объявили об уходе с рынка

Первые перевозчики мусора начали покидать рынок в Новосибирской области. Три из двенадцати операторов по транспортировке твердых коммунальных отходов — две компании «Эко-лайн» и «Ла-транс» — распродают машины и прекращают работу с 2020 года. Представитель компаний Владимир Булычев объяснил “Ъ-Сибирь”, что решение связано с накопившимися долгами регоператора «Экологии-Новосибирск» за перевозку мусора.

«С 1 января мы уходим с вывоза мусора. Мы оббили все пороги, писали во все инстанции, но нас не слышат. Разговоры закончены,— сказал “Ъ-Сибирь” Владимир Булычев.— Регоператор заплатил мне за август 8% от выставленной суммы, за сентябрь — ноль, за октябрь — 8%, за ноябрь — 1 млн руб. С апреля по июль выплаты составили по 60% за каждый месяц. Я уже все свои деньги вложил, чтобы обеспечить работу компаний».

По данным господина Булычева, задолженность регоператора перед его компаниями составляет около 300 млн руб. Собеседник отметил, что две компании «Эко-лайн» и «Ла-транс» уже выставили на продажу всю технику для вывоза мусора — около 20 единиц. «Нужно распродать ее, рассчитаться с людьми — и все. Работать в таких условиях невозможно. Это не рынок»,— сказал он. По его оценкам, доля покидающих рынок Новосибирской области компаний составляет 26,8%. О своем будущем размышляют и другие операторы.

Продолжение — в материале “Ъ-Сибирь” «Новосибирск выносит мусор»