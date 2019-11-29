Москва получила премию World Travel Awards как лучший город для туристов

Москва победила в номинации «Лучшее туристическое направление. Город» международной премии World Travel Awards. Помимо российской столицы на награду претендовали 18 городов, в том числе Санкт-Петербург, Лондон, Нью-Йорк, Париж, Рио-де-Жанейро.

Москва была представлена еще в четырех номинациях: «Лучшее культурное направление. Город» (победил Санкт-Петербург), «Лучшее направление фестивального и событийного туризма» (Глазго), «Лучшее направление для спортивного туризма» (Абу-Даби), «Лучшее направление в сфере делового туризма» (Дубай).

Церемония награждения победителей состоялась накануне, 28 ноября, в оманском городе Маскат. Мэр Москвы Сергей Собянин назвал полученную премию «высокой оценкой работы всех москвичей».

Премию World Travel Awards учредили в 1993 году. Ее также называют туристическим «Оскаром».