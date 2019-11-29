Чешский министр не долетел до Казани

Власти Чехии потребовали от России объяснений, почему самолет министра сельского хозяйства Мирослова Томана не был допущен к полету из Москвы в Казань. Здесь чиновник планировал встретиться с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым. Тот лично приглашал господина Томана для знакомства с «инвестиционными проектами, которые могут представлять интерес для чешских инвесторов». Работа бизнес-миссии была прервана. В итоге господин Минниханов смог встретиться с послом Чехии, сообщили «Ъ» в пресс-службе президента республики.



Бизнес-миссия министерства сельского хозяйства Чехии во главе с руководителем ведомства Мирославом Томаном прервала визит в Россию, поскольку борту делегации было отказано в перелете из Москвы в Казань. Как сообщил ТАСС со ссылкой на пражское издание E15, в составе миссии помимо чиновников находились около 20 бизнесменов. В Казани делегация планировала встретиться с руководством Татарстана. В частности, в четверг в плане мероприятий президента республики Рустама Минниханова значилась встреча с господином Томаном. По сообщениям СМИ, после десятичасового ожидания разрешения вылета спецборта чешский министр принял решение вернуться в Прагу. При этом он выразил сомнения в заинтересованности России в развитии сотрудничества с Чехией по линии его министерства, указав, что работа миссии была сорвана по вине РФ.

В итоге вчера МИД Чехии потребовал объяснений от России по поводу отказа в полете борту бизнес-миссии. «Мы выясняем, почему наш самолет не был допущен на перелет по российской внутригосударственной авиалинии Москва – Казань. От российской стороны мы пока не получили официального объяснения»,— заявил журналистам глава МИДа Чехии Томаш Петржичек. Вице-премьер Чехии Ян Гомачек заявил, что Россия продемонстрировала реакцию на состояние двусторонних отношений. Ранее МИД России возмутился отсутствием реакции руководства Чехии на планы муниципальных властей Праги установить в городе памятник «власовцам».

Мирослав Томан был приглашен в Татарстан лично главой республики. В марте этого Рустам Минниханов побывал с визитом в Чехии. Он благодарил министра «за заинтересованность в развитии сотрудничества Чешской Республики с Республикой Татарстан». Господин Минниханов обещал, что чешским коллегам «будет подготовлена обширная программа, в которую войдут знакомство с крупными агрохолдингами», и «ряд инвестиционных проектов, которые могут представлять интерес для чешских инвесторов». Им «обязательно продемонстрируют не только интересные проекты в области сельского хозяйства, но и самобытность татарского народа, сельский уклад жизни». Также Рустам Минниханов приглашал в республику президента Чехии Милоша Земана, но его визит пока не анонсировался.

Глава Татарстана отмечал, что «чешские компании успешно работают в республике», есть ряд совместных проектов. По итогам визита в Татарстане должны были открыться чешские заводы по производству арматуры и гидравлики. Весной татарстанская компания «Данафлекс» начала в Чехии производство упаковки за €40 млн. По итогам 2018 года товарооборот между Татарстаном и Чехией вырос на 41% и достиг $632 млн.

В пресс-службе президента Татарстана «Ъ» подтвердили, что чешского министра ждали в Казани. «Предполагалась встреча бизнес-кругов, это формат взаимных презентаций компаний на предмет дальнейшего сотрудничества»,— сказала «Ъ» заместитель начальника пресс-службы Лилия Галимова, обратив внимание, что такие форумы проводятся «и с другими странами». По ее словам, в итоге состоялась «запланированная встреча президента республики с послом» Чехии Витезславом Пивонькой: «На ней обсуждались перспективы экономического сотрудничества республики с Чехией».

Власти Татарстана не комментируют «ситуацию с бортом», которая «развивалась по независящим» от республики причинам. Председатель правления Торгово-промышленной палаты Татарстана Шамиль Агеев сказал ТАСС, что что у чешского самолета якобы были неправильно оформлены вылетные документы.

Кирилл Антонов