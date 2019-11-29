Старые дома расселят по-новому

Власти Татарстана после критики переселенцев и правозащитников из-за методов реализации программы расселения аварийного жилья предложили изменить порядок компенсаций собственникам помещений. Такие поправки подготовил парламент республики для внесения в Госдуму. Депутаты уверяют, что их предложения «в социальном плане защищают людей» — они позволят в будущем повысить размер компенсаций, а также предоставят право гражданам получить взамен аварийного новое жилье той же площади. Представители переселенцев заявляют, что у властей Татарстана была возможность назначить жителям справедливую компенсацию при действующем законе.



Госсовет Татарстана инициировал пакет поправок к проекту федерального закона о переселении граждан из аварийного жилищного фонда (внесен в Госдуму правительством РФ и принят в первом чтении). Их подготовила рабочая группа во главе с председателем комитета Госсовета по жилищной политике и инфраструктурному развитию Александром Тыгином («Единая Россия») и заместителем председателя комитета по социальной политике Артемом Прокофьевым (КПРФ). Поправки одобрили депутаты республики на сессии Госсовета. В ближайшее время их направят в Госдуму.

Среди предложений Татарстана — новое определение размера возмещению собственнику за изымаемое аварийное помещение. Оно «должно включить в себя стоимость непосредственно самого помещения, стоимость общего имущества в доме, а также рыночную стоимость земельного участка, на котором расположен дом, и все убытки, связанные с данной процедурой». При этом окончательный порядок подсчета компенсаций будет определять правительство РФ, следует из текста поправок.

Также Госсовет считает возможным предоставлять вместо аварийного жилья «другое жилое помещение, равнозначное по общей площади ранее занимаемому», однако лишь «при условии отсутствия» у собственника «иного пригодного для проживания жилого помещения, занимаемого по договору социального найма или принадлежащего на праве собственности». При этом площадь нового жилья может оказаться даже больше. У региональной власти должно быть право оказать дополнительную поддержку тем, у кого изымается единственное жилище, говорится в проекте.

Кроме того, Татарстан предложил сделать более открытой процедуру признания домов аварийными. Информацию об изъятии жилых помещений, согласно проекту, власти будут размещать в интернете, а также направлять копию своего решения собственнику.

Напомним, реализация предыдущей республиканской программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда вызвала возмущение граждан. Власти Татарстана отчитывались, что с 2012 года «улучшили свои жилищные условия» более 20 тыс. жителей республики. При этом «благоустроенные квартиры» получили владельцы 6,4 тыс. аварийных помещений, а 1,6 тыс. собственников «изъявили желание получить денежную компенсацию». Но десятки семей из Зеленодольска и других городов Татарстана выразили возмущение предложенной компенсацией в 11 тыс. руб. за 1 кв. м. Жители отказались переезжать в небольшие квартиры площадью 18–20 кв. м, за которые еще надо платить по социальной ипотеке — около 34 тыс. руб. за 1 кв. м под 7% годовых. На ситуацию обратил внимание Совет по развитию гражданского общества и правам человека. Его представители заявили, что Татарстан в одностороннем порядке изменил объем долевого финансирования региональной программы по расселению аварийного жилья с 5,4 млрд руб. до 200 млн руб. Также правозащитники установили, что многие дома были признаны аварийными «без обследования и оценки пригодности к проживанию». Власти Татарстана настаивали, что программа реализовалась, согласно действующему федеральному законодательству.

Депутат-коммунист Артем Прокофьев ранее вносил в Госсовет законопроект об увеличении размера компенсаций собственникам до «средней рыночной стоимости» (на начало 2019 года, согласно приказу Минстроя РФ, она составляла 46 тыс. руб. за 1 кв. м в регионе). При этом, согласно его законопроекту, у граждан должна быть альтернатива компенсации: возможность получить равнозначные по площади квартиры вместо денег. Но рассмотрение законопроекта по решению председателя Госсовета Фарида Мухаметшина было отложено.

Господин Прокофьев рассказал “Ъ”, что рабочая группа Госсовета изначально должна была подготовить свой проект федерального закона, но в связи с внесением документа правительством РФ, республика решила внести поправки к его проекту. Депутат выразил уверенность, что предложения Татарстана позволит повысить размер компенсации: «Но главное у жителей будет выбор — получить компенсацию или новое жилье». Коммунист полагает, что в будущем ситуация, «когда пенсионеров выселяют и заставляют брать ипотеку», не повторится. Он также подчеркнул, что депутаты республики «предложили уйти от понятия «рыночная стоимость» жилья», поскольку по факту у аварийных помещений она незначительная.

Депутат-единоросс Александр Тыгин, которые ранее руководил Зеленодольским районом, где было больше всего нареканий по реализации госпрограммы, выразил уверенность, что предложенные Татарстаном поправки «в социальном плане защищают людей». «Был бы у нас такой закон раньше, все пошло бы совершенно по-другому»,— заявил он, выступая перед депутатами Госсовета.

Юрист Сергей Сычев, который представлял в судах интересы собственников аварийного жилья, отмечает, что если поправки Татарстана будут приняты, то определение порядка возмещения «будет в руках правительства РФ». По его словам, «единственной новацией» можно назвать «право выбора» получить жилье либо деньги. Но юрист не исключает, что на практике под выбором жилого помещения «может быть предложено заключение ипотеки». Господин Сычев также обращает внимание, что в других регионах власти и так предоставляли равнозначные по площади помещения взамен изымаемого аварийного жилья. «Новое жилье метр в метр предоставляли даже в депрессивной Марий Эл. Закон и ранее не запрещал это. Однако в Татарстане финансирование программы сократили»,— указал эксперт.

Госдума принимает поправки к законопроекту правительства до 13 декабря. Ожидается, что во втором чтении документ будет рассмотрен до конца года.

Кирилл Антонов