У ЦБ осталось 17 вопросов к НПФ

Из более чем 2800 подозрительных сделок, совершенных негосударственными пенсионными фондами (НПФ) с марта 2018 по май 2019 года, в отношении 17 сделок «проводятся дополнительные аналитические мероприятия», заявили в ЦБ. Ранее в октябре зампред Банка России Владимир Чистюхин говорил, что «в периметре контроля» регулятора остаются 153 сделки 29 НПФ, и обещал принять решение по ним до середины ноября. «В 136 сделках нарушений условий инвестирования выявлено не было»,— рассказал представитель регулятора. Также он отметил, что ЦБ проводит такой анализ на постоянной основе и уже за период с июня по октябрь было определено «320 сделок, которые имеют признаки несоответствия наилучшим условиям». По ним в Банке России запросили у НПФ информацию. Нормы фидуциарной ответственности действуют с 18 марта 2018 года — с этого момента сделки по приобретению и реализации активов могут быть проверены на то, были ли они заключены на наилучших доступных условиях на момент сделки, в том числе на соотношение риска и ожидаемой доходности. Если же по какой-то причине эти параметры не были соблюдены и в результате был недополучен доход, фонду необходимо возместить соответствующие средства из собственного капитала. ЦБ в рамках этой практики уже разработал методику расчета возмещения НПФ величины недополученного клиентами дохода по сделкам с депозитами и облигациями с простой структурой денежных потоков (см. “Ъ” от 10 июня).

Илья Усов