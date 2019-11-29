Банкротство «Парк-сити Урал» укладывается в «Систему»

Владелец уфимского апарт-отеля Park city Марсель Юсупов намерен договориться со Сбербанком, которому должен за строительство объекта к саммитам 2015 года около 230 млн руб. Управляющая компания отеля — ООО «Парк-сити Урал» — почти год находится в процедуре банкротства. С лета апарт-отель начал трансформироваться в бизнес-центр. В октябре у него появился инвестор, который начал выкупать долг перед Сбербанком. В результате задолженность перед ним снизилась в полтора раза — до 130 млн руб. Инвестор, выкупивший долги, — Артем Манушков — ранее участвовал в других проектах Марселя Юсупова. Юристы полагают, что скупка долга должна убедить Сбербанк в серьезности намерений инвестора.

Компания «Парк-сити Урал», управляющая апарт-отелем Park city на улице Менделеева в Уфе, рассчитывает избежать продолжения процедуры банкротства, следует из материалов арбитражного суда Башкирии. По ходатайству временного управляющего предприятия Гульчачак Шигаповой арбитражный суд республики отложил на 11 декабря заседание по итогам процедуры наблюдения. По этой же причине, сообщается на портале Единого федерального реестра сведений о банкротствах, отложено первое собрание кредиторов компании.

Условия обсуждаемого мирового соглашения стороны не раскрывают. Гульчачак Шигапова на телефонные звонки вчера не отвечала.

В пресс-службе Сбербанка — основного кредитора «Парк-сити Урал»,— сообщили, что «прорабатываются различные варианты урегулирования задолженности, в том числе, путем заключения мирового соглашения».

С декабря 2018 года «Парк-сити Урал», которым на тот момент владели предприниматель Марсель Юсупов и бывший глава «Баштрансгаза» Сергей Пашин, находится под наблюдением. Инициатором процедуры банкротства стал магнитогорский ИП Сергей Сухов, который включен в реестр кредиторов с требованиями в размере 571 тыс. руб.

Крупнейший кредитор «Парк-сити Урала» — Сбербанк, который кредитовал строительство отеля на 300 млн руб. (общая стоимость строительства оценивалась в 900 млн руб.). До октября требования банка оценивались в 230,6 млн руб. В октябре более трети задолженности, на 100 млн руб., выкупило ООО «Система» (принадлежит, по данным kartoteka.ru, Артему Манушкову и Андрею Филиппову). Сделка повлекла за собой и изменения в составе залоговых активов Сбербанка: обременения были сняты с доли господина Юсупова, при этом вторая половина уставного капитала «Парк-сити Урал» осталась в залоге у банка. С августа эта доля перестала принадлежать Сергею Пашину и перешла к некоему Павлу Коновалову, информации о котором в открытых источниках нет. В залоге у банка остаются здание апарт-отеля, договоры поручительства Марселя Юсупова и аффилированных с ним компаний «Колесо развлечений», «Парк-сити отель», «Уфимский хлопчатобумажный комбинат» и других.

В реестре кредиторов «Парк-сити Урал» остаются также ИФНС с требованиями в размере 8,5 млн руб. и аффилированное с Марселем Юсуповым ООО ТВК «Аркаим-экспо» (2,67 млн руб.).

Марсель Юсупов от комментариев отказался. Собеседник „Ъ“, знакомый с ходом процедуры наблюдения в «Парк-сити Урал», сообщил, что «Марсель Юсупов нашел деньги, чтобы выкупить часть долга». «Но, учитывая, что сам он признан банкротом, выкуп части долга у банка было решено провести через доверенную компанию»,— отметил источник.

Телефоны компании «Система», указанные в ЕГРЮЛ, вчера не отвечали.

Из открытых источников известно, что компания «Система» в 2016 году входила в крупный дорожный холдинг Башкирии «Дортрансстрой» предпринимателя Марата Латыпова. В текущем году Артем Манушков упоминался как генеральный подрядчик строительства жилого комплекса «Новобулгаково» под Уфой, инвестором которого являлся Марсель Юсупов.

Генеральный директор «Парк-сити Урал» Раиля Таймасова сообщила „Ъ“, что компания намерена рассчитаться с долгами и для этого пересмотрела формат использования здания. «Теперь это не апарт-отель, а бизнес-центр, заполняемость которого не зависит от сезонности. На текущий момент около 86% площадей сданы в аренду»,— сообщила она. Обсуждаемые сроки реструктуризации задолженности перед кредиторами собеседница не уточнила.

Адвокат Аскар Мингазетдинов полагает, что выкуп части задолженности — первый шаг к заключению мирового соглашения. «Скорее всего, таким образом бенефициар показал кредиторам и, в первую очередь, конечно, Сбербанку, что у него есть деньги и с ним можно договариваться. Стоит ожидать, что в ближайшее время стороны представят в суд проект комплексного мирового соглашения»,— отметил юрист.

Булат Баширов