11,689 триллиона рублей составил чистый финансовый результат (прибыль минус убытки) компаний РФ (без учета малого бизнеса, банков и бюджетных учреждений) в январе—сентябре 2019 года, сообщил вчера Росстат. Это на 12% больше, чем было по итогам такого же периода 2018 года (10,472 трлн руб.). Сальдированный результат сложился из того, что 35 тыс. организаций РФ получили прибыль в размере 13,192 трлн руб., а 14,4 тыс.— убыток на общую сумму 1,503 трлн руб. Наибольшую прибыль Росстат зафиксировал в таких отраслях, как обработка (3,375 трлн руб., плюс 19% к январю—сентябрю 2018 года), добыча полезных ископаемых (3,038 трлн руб., минус 15%) и торговля (2,218 трлн руб., рост на 35%).