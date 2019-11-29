Кубок мира и Tour de ski попали в фокус российских лыжников

Сегодня в Руке (Финляндия) лыжники-гонщики откроют большой международный сезон спринтерскими гонками классическим стилем на первом этапе очередного розыгрыша Кубка мира. За победу в общем зачете наряду с традиционно сильными норвежцами и шведами будут бороться россияне Сергей Устюгов, Александр Большунов и Наталья Непряева. С ними же связаны медальные надежды России в традиционной многодневной гонке Tour de ski — главном соревновании зимы, в расписании которого нет ни проходящего раз в два года чемпионата мира, ни тем более зимних Олимпийских игр. Пока спортсмены будут соревноваться, Всемирное антидопинговое агентство (WADA) проверит на предмет допинга лекарства от астмы, которые употребляют норвежские лыжники.

В финском местечке Рука близ города Куусамо в ближайшие три дня лыжники откроют очередной кубковый сезон мини-туром, в рамках которого в пятницу пройдет классический спринт, в субботу — гонки классическим стилем с раздельным стартом на 10 км у женщин и на 15 км у мужчин, а в воскресенье — гонки преследования коньковым стилем на 10 км у женщин и на 15 км у мужчин.

За победу в общем зачете кубка наряду с представителями главных лыжных держав Норвегии и Швеции, по расчетам главы Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе, по силам бороться россиянам Александру Большунову, Сергею Устюгову и Наталье Непряевой. Впрочем, знаменитая в прошлом лыжница не исключает, что попасть в шестерку сильнейших по итогам кубкового сезона сумеют и другие российские спортсмены.

К слову, накануне кубкового старта в Финляндии глава комитета по соответствию WADA Джонатан Тейлор сообщил, что возможные санкции всемирного антидопингового агентства в отношении российских спортсменов не затронут чемпионаты Европы и Кубки мира, на которых им независимо от решений исполкома организации 9 декабря разрешат выступать под флагом своей страны и без особых условий допуска к соревнованиям.

Предстоящей зимой лыжники освобождены от отборов на Олимпиаду и чемпионат мира, следовательно, у тренеров появится возможность экспериментировать с прицелом на очередной чемпионат, точечно готовя своих подопечных под определенные гонки, а у спортсменов — возможность поберечь свою нервную систему.

Мужская сборная России, в которой по сравнению с прошлым годом изменения в составе произошли незначительные, подошла к сезону в оптимальном состоянии и, главное, без травм. Залечил их и выступающий в мировом топе с 2014 года двукратный чемпион мира и победитель Tour de ski-2017 Сергей Устюгов. Он настроен на победы более серьезно, чем в начале прошлого сезона, и с тренером Маркусом Крамером уже наверняка наметил, в каких гонках стартовать, а в каких нет, потому что кубок возможно выиграть, даже пропустив какие-то этапы. Спортсмен, утверждающий, что главный раздражитель для него — он сам, не скрывает, что держит в голове победу в общем кубковом зачете, а также в новогодней многодневке Tour de ski, для чего ему будет необходимо «подвинуть» с пьедесталов других лидеров мировых лыж, в первую очередь титулованных норвежцев Йоханнеса Клэбо и Мартина Сундбю, а также коллегу по сборной Александра Большунова. С Устюговым и Большуновым в Руке по итогам отбора, состоявшегося на предсезонном сборе команды в Рованиеми, выступят Андрей Ларьков, Артем Мальцев, Андрей Мельниченко, Глеб Ретивых, Илья Семиков, Иван Якимушкин, Илья Порошкин.

А вот женская сборная России недосчиталась сразу трех ведущих лыжниц. Как сообщил Маркус Крамер, в декретном отпуске находятся призеры Олимпийских игр и чемпионата мира Анастасия Седова и Юлия Белорукова, а также Елена Соболева (жена Сергея Устюгова). Так что пока равновеликих партнерш у лидера сборной, призера Игр и чемпионата мира Натальи Непряевой сейчас нет. Из молодого пополнения команды даже выделить некого. В Руке вместе с ней выступят Диана Головань, Лидия Дуркина, Алиса Жамбалова, Анна Жеребятьева, Яна Кирпиченко, Екатерина Смирнова и Ольга Царева.

Особенностью нового гоночного календаря, который, как считают некоторые специалисты, сверстан с учетом предпочтений лидера норвежской сборной и победителя общего зачета прошлогоднего Кубка мира Йоханнеса Клэбо, стал явный перекос в сторону его коронных спринтерских гонок. Но вряд ли Международная федерация лыжного спорта (FIS) сделала это именно под него. Ведь не могла же головная организация не учитывать неблагоприятную ситуацию в женских гонках, сложившуюся в связи с потерей к ним зрительского интереса из-за многолетнего тотального доминирования норвежки Марит Бьорген, передавшей победную эстафету соотечественнице Терезе Йохауг, за которой в гонках образуется точно такая же пропасть. Скорее уж FIS пошла навстречу телевидению, поскольку именно спринтерские гонки являются наиболее зрелищными. К слову, ФЛГР выступает за увеличение в календаре количества индивидуальных гонок, однако FIS не реагирует. Зато в нем появилось новшество — смешанная эстафета. Насколько выгодна новая дисциплина для россиян, в составе которых временно отсутствуют несколько ведущих лыжниц, пока неясно, а вот зрителям она наверняка придется по душе.

Изменение, причем существенное, внесено и в заключительный этап предстоящей в новогодние каникулы традиционной многодневки Tour de ski. Теперь его старт будет не интервальным, как прежде, а массовым. Елена Вяльбе, например, не понимает, как смогут обгонять друг друга на горе уже сильно уставшие лыжники. Но при этом она прекрасно отдает себе отчет в том, что зрелище это будет захватывающее. «Не представляю: как можно прийти первым в гору, но при этом не выиграть общий зачет тура? — задается она и другим риторическим вопросом.— Мне бы хотелось, чтобы в туре было больше классических гонок. Ведь сильным спортсменам выигрывать его становится все сложнее». Между тем трехкратный олимпийский серебряный призер Максим Вылегжанин, комментируя измененный (возможно, на время) формат многодневки, отметил, что проблем с обгонами в крутой подъем на гору Альп-де-Чермис быть не должно. «Обгоны? Почему нереально-то? До горы еще сколько ехать, не забывайте, растянуть группу можно. Когда принимали такое решение, организаторы думали, а не просто так взяли и изменили»,— цитирует лыжника «Р-спорт».

Пока лыжники будут соревноваться, WADA наконец-то вплотную займется лекарствами от астмы, которые так любят употреблять норвежские лыжники, едва ли не сплошь больные этой хворью. Елена Вяльбе после прошлогоднего чемпионата мира в Австрии заметила, что, дескать, россияне — первые среди здоровых, а противоастматические препараты — легализованный допинг. Чтобы проверить это, WADA заказало Ульмскому университету исследование стоимостью $300 тыс. c целью выяснить, как лекарства от астмы влияют на организм больных и здоровых спортсменов. 24 отобранных лыжника будут тренироваться под наблюдением врачей в двух режимах — под медикаментами и в момент эффекта плацебо, после чего их подвергнут разнообразным тестам. А обнародуют первые результаты весной.

Вера Мухина