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Суд оправдал офицера, отвечавшего за порядок во время трагедии на стадионе «Хиллсборо»

Бывший старший суперинтендант полиции Южного Йоркшира, руководивший обеспечением порядка на стадионе «Хиллсборо» 15 апреля 1989 года, сегодня, 28 ноября был признан невиновным в гибели фанатов «Ливерпуля» из-за образовавшейся на стадионе давки, сообщает BBC. Суд в Престоне постановил, что 75-летний офицер Дэвид Дакенфилд был случайно выбран в качестве мишени для обвинений из всех потенциальных виновников трагедии.

Офицера полиции обвиняли в преступной халатности, повлекшей гибель 95 человек. Еще один фанат скончался в 1993 году, не выходя из комы, но, согласно законам того времени, господин Дакенфилд не мог быть привлечен к ответственности за его смерть, так как он скончался позже чем через год и один день с момента получения травм.

Для Дэвида Дакенфилда это было уже третье судебное слушание. В первых двух случаях — в Лидсе 19 лет назад и в том же Престоне ранее в этом году — суды не смогли прийти к единогласному решению. В середине 2017 года Дакенфилд стал одним из шести фигурантов дела о давке на «Хиллсборо». При этом только ему были предъявлены обвинения в непредумышленном убийстве. Еще двое представителей полиции Южного Йоркшира — Дональд Дентон и его подчиненный Алан Фостер,— а также юрист Питер Меткалф обвиняются в препятствовании осуществлению правосудия. По данным следствия, все трое изменили ранние показания об обстоятельствах случившегося. Помимо этого обвинения были предъявлены бывшему главному констеблю Южного Йоркшира и Мерсисайда Норману Беттисону, а также руководителю службы безопасности в клубе «Шеффилд Уэнсдей» Грэму Генри Макреллу.

Отметим, что сам Дакенфилд еще в 2015 году признал, что именно его действия и решения повлекли за собой гибель 96 болельщиков, пришедших в тот день на стадион.

Кирилл Сарханянц


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