ВККС одобрила перевод судьи ВС Башкирии в Москву

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) рекомендовала судью Верховного суда Башкирии Алису Низамову на вакантную должность судьи Второго кассационного суда общей юрисдикции, который с октября работает в Москве. По сообщению портала «Право.ру», Алиса Низамова в представленных характеристиках была рекомендована как «принципиальная судья». Обсуждение кандидатуры проходило в закрытом режиме, отмечает издание. К госпоже Низамовой у членов ВККС возникли вопросы, в частности, о неуплате штрафов за нарушение правил дорожного движения. Судья на разбирательстве заявила, что штрафы приходят не на ее Mazda CX-5, а на автомобиль-«двойник», который, по ее словам, передвигается с теми же номерами. Судья заверила, отмечает «Право.ру», что «сейчас добивается от властей решения по этому вопросу». Против того, чтобы рекомендовать судью ВС Башкирии во Второй кассационный суд, выступил представитель кассационного суда Евгений Чуманов, по мнению которого у Алисы Низамовой не достаточно хорошие показатели в работе, отмечает издание. Окончательное решение о назначении судей принимает президент России.

Судьей ВС Башкирии Алиса Низамова была назначена в феврале 2013 года. Она состоит в коллегии по гражданским делам.

Ирина Самойлова