Заемщики на Lada дышат

Как узнал “Ъ”, чаще всего задерживают платежи по автозалогам владельцы Lada Granta — бестселлера российского рынка автомобилей. Также высок процент просрочки у владельцев некогда популярной Opel Astra, которая не продается в РФ с 2015 года. Среди других самых массовых в автозаймах машин наиболее пунктуально вносят платежи по залогу владельцы Nissan Almera, Mitsubishi Outlander и Toyota Corolla.

Чаще прочих платежи по автозалогам задерживают владельцы Lada Granta, следует из исследования сервиса автозайма CarMoney (работает в 68 регионах, более 12 тыс. активных клиентов). Процент просрочки по таким залогам составляет 43%. В выборку попали заемщики, которые с начала 2019 года хотя бы раз задержали платежи.

Им чуть уступают владельцы Opel Astra, процент просрочки по которой достигает 41%, а также Hyundai Accent (40%). Напомним, Opel свернул производство в РФ в 2015 году, но в 2017 году PSA купила бренд у GM и в 2019 году объявила о его возвращении в РФ. По Renault Logan, который много лет остается в топ-25 самых продаваемых моделей российского авторынка, платежи задерживают также 40% владельцев. В прошлом году среди лидеров по просрочкам были собственники Ford Focus, Toyota Camry, Chevrolet Cruze и Hyundai Solaris.

Сейчас некогда популярный на авторынке Focus оказался в середине рейтинга — его владельцы задерживают 34% платежей. Чуть выше процент задержек по Toyota Camry — 35%. Улучшили показатели и владельцы Hyundai Solaris (32% просрочки), на том же уровне просрочка и Kia Rio (32%). При этом владельцы Chevrolet Cruze остаются среди тех, кто наиболее часто задерживает платежи (38%).

Реже всего просрочку допускают собственники Nissan Almera (23%). Чуть хуже статистика у Mitsubishi Outlander (26%) и Toyota Corolla (29%).

Владельцы модели Outlander были среди самых ответственных заемщиков и в 2018 году, подсчитали в CarMoney. Также положительный результат в прошлом году показывала Niva Chevrolet.

По данным Ассоциации европейского бизнеса, Lada Granta — бестселлер российского рынка легковых автомобилей в январе—октябре (продано почти 108,7 тыс. машин). При этом Kia Rio остается лидером продаж среди иномарок (почти 78,1 тыс. машин). Hyundai Solaris занимает пятую строчку в топ-25 самых продаваемых моделей с результатом в 49,8 тыс. проданных автомобилей, Renault Logan — 11-ю строчку (почти 28,5 тыс. машин). Camry — самая продаваемая в РФ модель японского концерна Toyota (продано 27,7 тыс. машин). Mitsubishi Outlander — единственная модель концерна в топ-25 бестселлеров и занимает 22-ю строчку с результатом в 19,5 тыс. машин.

Владимир Беспалов из «ВТБ Капитала» отмечает, что Lada Granta, по которой самый высокий процент просрочки, с одной стороны, бестселлер рынка, а с другой — бюджетный автомобиль, и его покупателям может быть тяжелее обслуживать залог. В сегмент бюджетных машин, вероятно, попадает и Opel Astra, поскольку модель давно ушла с рынка новых, говорит он. При этом по Toyota Camry тенденция не такая определенная, поскольку это премиальный автомобиль. Но аналитик отмечает, что таких автомобилей продается достаточно много и для некоторых клиентов данная модель — шанс купить машину «получше и подороже», который может не всегда соответствовать реальным финансовым возможностям.

Ольга Никитина