АПК «Русагроальянс» увеличила мощности элеватора в Липецкой области

Липецкое АПК «Русагроальянс» увеличило мощности по хранению зерна в Данковском районе до 110 тыс. т, сообщает инвестиционный портал Липецкой области со ссылкой на профильное управление региона. Проект реализовало входящее в АПК ООО «Агро-элеватор»: оно построило предприятие для подработки, хранения и перевалки зерновых и масличных культур мощностью 40 тыс. т. Объем инвестиций в проект не уточняется. По данным самой компании, к 2021 году мощность элеватора должна увеличиться еще на 30 тыс. т и составить 140 тыс. т. Элеватор предназначен как для временного, так и длительного хранения зерна.

На сегодня АПК владеет также 42 тыс. га пашни в Данковском районе, где выращивает пшеницу, пивоваренный ячмень, гречиху, сою, рапс, подсолнечник и кукурузу. У компании также есть 22 тыс. га пашни в Ростовской области и складские помещения для размещения зерновых культур объемом до 40 тыс. т. По данным Kartoteka.ru, ООО «Агро-элеватор» принадлежит Ольге (25%) и Анатолию (75%) Тернавским. Гендиректор — Александр Атаманюк. Выручка за 2018 год составила 155,7 млн руб., чистая прибыль — 2,4 млн руб.

Мария Старикова