Новый налог выпал из доходов

Минфин начинает сомневаться в успешности эксперимента с переходом на налог на дополнительный доход (НДД) в нефтяной отрасли. По оценке чиновников, за 2019 год бюджет может недополучить от применения механизма 140 млрд руб. по сравнению с действующей налоговой системой, хотя ранее выпадающие доходы оценивались в 30–40 млрд руб. В Минэнерго призывают не драматизировать ситуацию и дождаться итогов года, аналитики отмечают, что важно корректно определить подход к оценке выпадающих доходов.

Минфин оценивает выпадающие доходы от введения НДД за 2019 год в 140 млрд руб., сообщил глава департамента министерства Алексей Сазанов. «Если это будет правда, то результат разочаровывающий»,— сказал чиновник (цитата по «Интерфаксу»). По его словам, сама отрасль оценивала выпадающие доходы в 30–40 млрд руб. «Если результаты подтвердятся, надо будет думать, что с этим делать дальше»,— отметил господин Сазанов. В октябре Минфин оценивал выпадающие доходы от НДД в 100 млрд руб.

Режим НДД заработал с этого года в пилотном режиме для четырех групп участков с суммарной добычей не более 15 млн тонн. НДД, в отличие от НДПИ, взимается не с объема добычи, а с дохода от продаж нефти за вычетом расходов на добычу и транспортировку сырья по ставке 50%. Новый налог введен прежде всего для того, чтобы повысить рентабельность зрелых активов. Первая и вторая группы в основном включают месторождения в Восточной Сибири и на Каспии, третья — зрелые месторождения Западной Сибири, четвертая — новые месторождения этого же региона.

Как передал “Ъ” Алексей Сазанов через пресс-службу Минфина, 140 млрд руб. за год — «это уточненный расчет по отдельным месторождениям на основе информации за девять месяцев, цифры еще уточняются».

Предыдущая же оценка в 100 млрд руб. была основана на данных за два квартала, добавили в министерстве.

Необходимо дождаться завершения года для полной оценки, первоначальная оценка выпадающих доходов по третьей и четвертой группам — 35–45 млрд руб. в год, передал “Ъ” замминистра энергетики Павел Сорокин. Сейчас актуализированная цифра по этим группам близка к верхней границе диапазона, но заключительный расчет требует завершения года, уточнил он. Вторая группа, по словам господина Сорокина, на которую приходится большая часть добычи в НДД, прежде имела льготы по экспортной пошлине, и оценка реальных выпадающих доходов по ней также требует дополнительного анализа, «который мы с Минфином вместе проведем в 2020 году, также учитывая дополнительную добычу по всем группам, что сейчас сделать затруднительно».

Сейчас нефтяные компании в целом выступают за расширение режима НДД на новые участки еще до того, как истечет срок пилотного проекта, он точно не обозначен, но чиновники Минфина и Минэнерго говорили о трех-пяти годах. Подобный размер выпадающих доходов может поставить крест на этих идеях. С другой стороны, когда НДД вводился, предполагалось, что снижение налоговой нагрузки будет компенсировано дополнительной добычей на этих месторождениях. Однако сейчас Россия находится в условиях сделки ОПЕК+ и не может наращивать добычу, что однозначно влияет на решение компаний по развитию активов в рамках НДД.

Особенностью пилотного режима НДД является сохранение валовых налогов (НДПИ и пошлины) в структуре фискальных изъятий, замечает директор по консалтингу в сфере госрегулирования ТЭКа Vygon Consulting Дарья Козлова.

По ее словам, для третьей группы НДД уровень изъятий составляет около 60% от действующей налоговой системы, для первой-второй — предполагается пониженная ставка в течение семи лет, а для четвертой — два года. Вероятно, оценка Минфина — это прямой расчет разницы между тем, сколько бы компании заплатили в случае сохранения действующей фискальной системы, и тем, сколько платят сейчас, для одинакового фактического объема добычи, полагает эксперт, считая такой подход не вполне корректным. Она отмечает, что пилотный режим НДД для третьей-четвертой групп месторождений должен продемонстрировать степень вовлечения нерентабельных в действующей налоговой системе запасов в разработку, и один год тут непоказателен.

Дмитрий Козлов