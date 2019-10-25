Депутаты просят подстраховки

Агентство по страхованию вкладов может сохранить льготные ставки по кредитам нижегородским предприятиям, которые кредитовались в лишенном лицензии банке «Ассоциация», надеются депутаты законодательного собрания Нижегородской области. Местные компании по программе Минэкономразвития РФ взяли в банке, у которого в июле была отозвана лицензия, кредиты по субсидируемым ставкам 6,5% и 8,5% годовых на 2,6 млрд руб. Депутаты опасаются, что если АСВ как конкурсный управляющий банка решит повысить ставки до рыночных, предприниматели могут лишиться бизнеса.

Депутаты законодательного собрания Нижегородской области вчера на очередном заседании решили обратиться к генеральному директору Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Юрию Исаеву с официальным письмом. Они просят АСВ, являющееся конкурсным управляющим банка «Ассоциация», до дня прекращения его деятельности сохранить льготные ставки кредитования предприятиям и организациям, взявшим займы в банке.

Как ранее писал “Ъ-Приволжье”, в июле Центральный банк отозвал лицензию на осуществление банковской деятельности у «Ассоциации». Тогда выяснилось, что на корреспондентском счете кредитного учреждения в VTB Europe нет 3,8 млрд руб., отраженных в отчетности. Банк опубликовал официальное сообщение, в котором говорилось, что главный казначей банка Владимир Макаревич якобы умышленно фальсифицировал банковские операции в системе SWIFT и вывел эти средства. Следственное управление СК РФ по Нижегородской области возбудило дело по факту фальсификации документов финансовой отчетности (ст. 172.1 УК РФ). В сентябре арбитражный суд признал банк банкротом и передал управление временной администрации.

«Ассоциация» являлась участником федеральной программы льготного кредитования малого и среднего бизнеса и выдавала займы по ставкам 6,5% и 8,5% годовых. Кредиты взяли 127 нижегородских компаний на 2,6 млрд руб. Депутаты законодательного собрания полагают, что отмена льготных ставок негативно отразится на деятельности заемщиков.

Ранее аналогичное обращение заксобрание направило в Минэкономразвития РФ. Депутаты просили возобновить выплаты субсидий банку из федерального бюджета в рамках программы льготного кредитования до тех пор, пока «Ассоциация» не прекратит свою деятельность. Официального ответа не последовало.

Добавим, накануне временная администрация «Ассоциации» направила в Генпрокуратуру РФ и Следственный комитет материалы о совершении сотрудниками организации операций, направленных на вывод средств. «Должностными лицами банка "Ассоциация" осуществлены действия, направленные на вывод активов посредством кредитования заемщиков, не обладающих способностью исполнить свои обязательства, а также на сокрытие данных операций и информации о реальном финансовом результате»,— говорится в сообщении Центробанка. По оценке временной администрации, стоимость активов «Ассоциации» не превышает 9,6 млрд руб. при величине обязательств перед кредиторами 11,3 млрд руб.

Представитель акционеров «Ассоциации» партнер адвокатского бюро «Линия права» Владислав Тепляшин сообщил “Ъ-Приволжье”, что единственным критерием обоснованности предпринимательского риска в банковской сфере является реальный возврат выданного кредита заемщиком или третьими лицами за заемщика. «Кредиты, которые упоминает пресс-служба ЦБ РФ, были банку возвращены не только полностью, но и с процентами за пользование. При такой ситуации ссылаться на вывод актива через кредиты, которые были возвращены с прибылью для банка, представляется нелогичным. Менеджмент банка верно оценивал кредитные риски и за счет сбалансированных действий самих заемщиков и третьих лиц обеспечил банку не только возврат кредитов, но доходность по ним»,— заявил господин Тепляшин.

Комментируя заявление банка о размере активов и обязательств перед кредиторами, господин Тепляшин добавил, что это «вопрос практической работы для конкурсной администрации». «Нужно понимать, что 9,6 млрд руб. — это консервативная оценка активов, а оценка обязательств в 11,3 млрд руб. предполагает, что каждый кредитор без исключения в полном объеме будет требовать возмещения и сможет документально доказать свои притязания. Обе эти цифры являются умозрительными и изменятся в будущем, поскольку не бывает процедуры крупного банкротства, в которой 100% потенциальных кредиторов из баланса должника становятся конкурсными кредиторами. Так же, как не бывает случаев, когда предварительная оценка активов при банкротстве полностью равна реальной цене продажи активов»,— сообщил адвокат.

По информации “Ъ-Приволжье”, акционеры банка для максимального удовлетворения требований кредиторов и вкладчиков готовы задействовать и другие свои активы.

Александра Викулова