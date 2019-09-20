В «Ассоциации» нашли фальсификацию

Следственное управление СК РФ по Нижегородской области возбуждило уголовное дело по статье 172.1 УК РФ «Фальсификация финансовых документов и отчетности финансовой организации» в банке «Ассоциация». В июле 2019 года Банк России отозвал лицензию у «Ассоциации» после того как выяснилось, что на корсчете банка в VTB Europe отсутствуют 3,8 млрд руб., которые отражены в отчетности. Юристы банка, которые ведут расследование параллельно с правоохранительными органами, выявили ряд компаний, через которые предположительно выводились средства.

С заявлениями о возбуждении уголовного дела обратились бывший руководитель «Ассоциации» Михаил Гапонов, члены совета директоров и акционеры после того, как в июле 2019 года администрация кредитного учреждения совместно с регулятором вскрыла факт мошеннических действий предположительно руководителя казначейства банка Владимира Макаревича. По официальному сообщению «Ассоциации», тот якобы умышленно фальсифицировал операции в системе SWIFT. После того как выяснилось, что задекларированные в отчетности банка средства отсутствуют, Центробанк отозвал лицензию у «Ассоциации». Банк России предписал доформировать резервы на необнаруженные 3,8 млрд руб., а поскольку собственный капитал банка был вдвое меньше, это привело к его полной утрате. В сентября Арбитражный суд Нижегородской области по иску Центробанка признал «Ассоциацию» банкротом.

Третий отдел по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета России по Нижегородской области возбудил уголовное дело по ст. 172.1 УК РФ «Фальсификация финансовых документов и отчетности финансовой организации» (внесение в документы, регистры бухгалтерского учета и отчетности кредитной организации заведомо неполных или недостоверных сведений о сделках, об обязательствах, имуществе организации). По версии следствия, «неустановленные лица» из числа руководства банка, «обладая полномочиями по проведению операций по продаже и покупке иностранной валюты на валютно-фондовой бирже и межбанковском рынке», вносили в отчетность «Ассоциации» «заведомо недостоверные сведения о финансовом положении организации, после чего предоставляли такие сведение в Центральный банк». Санкция данной статьи предусматривает штраф до 1 млн руб. или принудительные работы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до четырех лет.

Как рассказал “Ъ-Приволжье” представитель акционеров «Ассоциации» партнер адвокатского бюро «Линия права» (специализируется на защите прав акционеров банков и расследовании банковских мошенничеств, самым известным является дело банка «Восточный» и Майкла Калви.— “Ъ-Приволжье”) Владислав Тепляшин, по адресам сотрудников банка и в самом кредитном учреждении были проведены обыски и изъяты документы, имеющие отношение к фальсификации.

Он сообщил, что на самом деле 3,8 млрд руб. на корсчете никогда не было. По его словам, предполагается, что часть денег, хотя и в меньшем размере, была реально растрачена.

В данный момент внутренним расследованием банка, которое проводится совместно с «Линией права», установлен ряд компаний, через которые предположительно были выведены средства. «Восстановлена картина несоответствия отчетов главного казначея Владимира Макаревича реально проводимым операциям»,— пояснил господин Тепляшин. Он полагает, что в дальнейшем действия виновных лиц могут быть переквалифицированы либо дополнены статьей о растрате, поскольку часть денежных средств была утрачена банком.

По данным собеседников “Ъ-Приволжье”, Владимир Макаревич дал пояснения, что он умышленно фальсифицировал банковские операции в системе SWIFT и показывал руководству банка несуществующую прибыль, чтобы улучшить показатели своей работы. Связаться с Владимиром Макаревичем не удалось, его телефон был выключен.

Александра Викулова