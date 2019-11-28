Московский инновационный кластер дает огромные возможности для старта и развития бизнеса широкому кругу предпринимателей. Об этом участникам встречи, организованной комитетом по промышленной и инвестиционной политике Московской торгово-промышленной палаты, рассказали руководители проекта. Электронная платформа кластера начала полноценную работу в этом году в качестве единого сетевого портала, объединяющего большое количество сервисов, необходимых предпринимателям. Теперь важно наглядно продемонстрировать все ее возможности профессиональному сообществу. В частности, показать, каким образом на площадке можно зарегистрироваться, наладить продуктивное партнерство, связи, развивать стартапы и монетизировать научные разработки.

Гендиректором «Связного» стал Евгений Давыдович. Как сообщили в пресс-службе компании, он намерен продолжить развитие розничной сЕти, усилить направление сервисных услуг и новых для компании товарных категорий, а также закрепить за ритейлером статус эксперта в мире технологий для жизни.

ВЭБ в третьем квартале получил 31 млрд рублей чистого убытка по МСФО против прибыли в размере 6 млрд рублей в тот же период прошлого года, сообщается в отчете госкорпорации. В итоге результат за 9 месяцев стал отрицательным — убыток в размере 18,5 млрд рублей.

Почти 80% российских компаний готовы к переходу на облачные технологии, согласно результатам исследования, которое провели компания SberCloud и аналитический центр НАФИ. В частности, стало известно, что характер использования облачных сервисов зависит от размера организации. В крупном бизнесе «облако» рассматривается как приоритетный инструмент при решении бизнес-задач в 38% случаев. 5% крупных компаний уже выполняют все проекты с использованием облачных сервисов. Крупный бизнес чаще готов инвестировать в эти технологии. В малом и среднем бизнесе таких компаний ощутимо меньше. Главными барьерами перехода в «облако» остаются опасения в области кибербезопасности, бюджетные ограничения на ИТ, необходимость перестройки бизнес-процессов и неготовность высшего звена управления. При этом абсолютное большинство полагает, что внедрение облачных технологий — неизбежный путь развития для любой компании.

«Роснефть» стала лучшей российской компанией в области соблюдения прав человека. Эксперты международного агентства Corporate Human Rights Benchmark повысили рейтинг компании до 32,7%. По этому показателю «Роснефть» опередила всех других российских производителей, а также иностранные ExxonMobil и PetroChina. Эксперты отметили прозрачность и ответственность компании в области соблюдения прав человека в ходе осуществления ее деятельности.