Страны G20 сокращают торговлю

Действие ограничивающих импорт пошлин и ослабление глобального спроса привели к сокращению суммарного экспорта стран «большой двадцатки» в третьем квартале 2019 года (по сравнению со вторым) на 0,7%, следует из очищенных от сезонности данных, опубликованных Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Импорт G20 за это время сократился на 0,9% — в этом сокращении также «виноваты» 20-процентное снижение цен на нефть и ослабление многих валют по отношению к доллару США, отмечают эксперты организации. Отмечается, что во втором квартале спад экспорта и импорта был более значительным — на 1,9% и 0,8%. Положительные же темпы роста этих показателей в последний раз фиксировались в третьем квартале 2018 года.

Наибольшее снижение показателей торговли — у стран Евросоюза, там спад составил 1,8% по экспорту и 0,4% по импорту. В частности, у Франции поставки за рубеж сократились на 3,6%, ввоз на 1,7%, у Германии — на 0,4% и 1,8% соответственно. В Италии же спад торговли продолжается шестой квартал подряд (минус 1,2% и 1% в июле—сентябре). В Великобритании ослабление фунта не смогло поддержать экспорт: он снизился на 3,3%, тогда как импорт — лишь на 1,6%.

В США экспорт за квартал сократился всего на 0,2% (при этом поставки в Китай оставались существенно ниже среднего уровня последнего времени). Импорт США снизился на 0,7% (в том числе из Китая — на 2,1%). У Китая же суммарный экспорт вырос на 1,6%, тогда как кварталом ранее наблюдался спад на 5,3%. Китайский импорт после незначительного роста вновь упал (минус 1,8%). В России как экспорт, так и импорт увеличились в третьем квартале на 1,2% (во втором был спад на 5,7% и 1,9% соответственно). В Саудовской Аравии из-за атаки дронов и резкого падения поставок нефти экспорт сжался на 6,8%, при этом падение импорта оказалось еще более значительным — минус 8,8. Импорт резко сократился также в Индии (минус 9,7%), Южной Корее (минус 2,3%) и Индонезии (минус 0,4%), в Японии же, наоборот, отмечен редкий прирост показателя (плюс 0,5%, этому способствовало укрепление иены, не ставшее препятствием и для роста экспорта на 2,2%). Самое же большое квартальное увеличение объемов ввоза произошло в Бразилии — плюс 15,3%, экспорт страны за этот же период сократился на 3,5%.

Татьяна Едовина