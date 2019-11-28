НЛМК ввел в строй после реконструкции второй конвертер

НЛМК, флагманская площадка одноименной группы Владимира Лисина, ввела в строй реконструированный второй конвертер для выплавки стали мощностью более 3 млн т в год, сообщает пресс-служба комбината. Вместе с агрегатом в работу также запустили новое пылегазоулавливающее оборудование. Реконструкция конвертера стала первым этапом реконструкции сталеплавильного производства комбината с общим объемом инвестиций 26 млрд руб.

Следующий этап планируется начать в мае 2020 года. В его рамках НЛМК намерен провести реконструкцию третьего конвертера. Его мощность также составляет 3 млн т в год. Также на комбинате пройдет реконструкция газоочистного оборудования и инфраструктуры.

В компании надеются, что обновление сталеплавильных мощностей поспособствует увеличению производительности цеха на 15% (или на 1 млн т в год) — до 10 млн т стали в год. «Внедрение более эффективного оборудования газоочистки обеспечит улавливание 99,9% пыли, что соответствует лучшим мировым практикам»,— считают в НЛМК.

Валерия Розбот