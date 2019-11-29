«Зенит» сыграет на три варианта

По итогам предпоследнего тура в группе G одну из путевок в play-off себе гарантировал «Лейпциг». На другую претендуют «Зенит» и «Лион». При этом возможен вариант, при котором петербуржцы не только не смогут продолжить борьбу в Лиге чемпионов, но и не выйдут с третьего места в play-off Лиги Европы. В группе F первое место себе обеспечила «Барселона», а в группах E и H за продолжение борьбы спорят по три команды, среди них — действующий победитель турнира «Ливерпуль».

Группа E

Достаточно скромный по европейским меркам «Зальцбург», чья общая трансферная стоимость состава, по данным Transfermarkt, составляет €113 млн, продолжает конкурировать с действующим победителем турнира «Ливерпулем» и «Наполи», который перед стартом выглядел вторым фаворитом этой группы. Английский гранд, встречавшийся дома с итальянским, добился лишь ничьей и впервые в этом сезоне не сумел одержать победу на своем поле в официальном матче. В свою очередь, «Зальцбург» на выезде разгромил бельгийский «Генк», причем 19-летний норвежский нападающий Эрлинг Брёут Холанд стал шестым футболистом, забивавшим голы в пяти первых матчах дебютной для себя Лиги чемпионов.

В заключительном туре «Наполи» принимает «Генк» и если не проиграет ему, то точно будет в play-off. «Ливерпулю» же предстоит выезд в Зальцбург, причем, поскольку на чужом поле австрийский клуб проиграл с очень достойным счетом 3:4, для выхода из группы ему теперь будет достаточно победить, не пропустив при этом больше трех голов.

Группа F

«Барселона» после домашней победы над дортмундской «Боруссией» выходит из группы с первого места. «Интер» и «Боруссия» имеют одинаковое количество очков, но итальянский клуб по результатам личных встреч стоит в таблице выше. Поэтому в заключительном туре «Боруссии» недостаточно победить на своем поле пражскую «Славию». Ей обязательно надо, чтобы «Барселона» на выезде отобрала очки у «Интера». Иначе «Боруссии», как и два года назад, придется продолжать борьбу в Лиге Европы.

Группа G

Домашняя победа «Зенита» над «Лионом» со счетом 2:0 вывела петербуржцев на второе место по результатам личных встреч с французским клубом. Однако для выхода из группы «Зениту» может не хватить даже выигрыша у «Бенфики» в последнем туре группового этапа. Дело в том, что «Лейпциг», который до 90-й минуты уступал чемпиону Португалии со счетом 0:2, благодаря дублю шведского форварда Эмиля Форсберга, умудрился свести этот матч вничью и гарантировал себе место в play-off. И если теперь в заключительном туре «Лион» обыграет «Лейпциг», то «Зенит» окажется на третьем месте даже в том случае, если обыграет «Бенфику». Дело в том, что у трех команд будет по десять очков, и тогда в силу вступит дополнительный показатель — очки, набранные в личных встречах. У «Лиона» их будет семь, у «Лейпцига» — шесть, у «Зенита» — лишь четыре.

В случае же победы «Лейпцига» над «Лионом» и «Бенфики» — над «Зенитом» немецкий клуб выйдет из группы с первого места, а на втором окажется чемпион России. Ведь тогда у него, «Бенфики» и «Лиона» будет по семь очков, но в личных встречах с этими клубами петербуржцы наберут семь баллов, «Бенфика» — шесть, а «Лион» — четыре. Наконец, если «Лион» не проиграет «Лейпцигу», а «Бенфика» победит «Зенит» со счетом 2:0 или с разницей в три гола, то португальский клуб сыграет в Лиге Европы, а российский останется весной вообще без еврокубков. В той или иной степени достаточно реален каждый из этих вариантов.

Группа Н

Здесь «Аякс» в гостях обыграл «Лилль», причем счет в этом матче открыл чемпион России сезона-2016/2017 в составе московского «Спартака» Квинси Промес, а в другом матче «Валенсия» на своем поле в конце отыгралась в матче с «Челси». В результате «Аякс» опережает на два очка «Валенсию» и «Челси», и в последнем туре голландский клуб принимает испанский, а английский дома встретится с французским аутсайдером. Для выхода в play-off «Аяксу» достаточно добиться ничьей, в то время как «Валенсии» и «Челси» необходимо побеждать. Пока шансы «Челси» вроде бы предпочтительнее, а шансы «Валенсии» — хуже. Тем более что на своем поле она «Аяксу» уступила с крупным счетом 0:3.

Евгений Федяков