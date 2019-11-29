«Зенит» сыграет на три варианта

По итогам предпоследнего тура в группе G одну из путевок в play-off себе гарантировал «Лейпциг». На другую претендуют «Зенит» и «Лион». При этом возможен вариант, при котором петербуржцы не только не смогут продолжить борьбу в Лиге чемпионов, но и не выйдут с третьего места в play-off Лиги Европы. В группе F первое место себе обеспечила «Барселона», а в группах E и H за продолжение борьбы спорят по три команды, среди них — действующий победитель турнира «Ливерпуль».
Группа E
Достаточно скромный по европейским меркам «Зальцбург», чья общая трансферная стоимость состава, по данным Transfermarkt, составляет €113 млн, продолжает конкурировать с действующим победителем турнира «Ливерпулем» и «Наполи», который перед стартом выглядел вторым фаворитом этой группы. Английский гранд, встречавшийся дома с итальянским, добился лишь ничьей и впервые в этом сезоне не сумел одержать победу на своем поле в официальном матче. В свою очередь, «Зальцбург» на выезде разгромил бельгийский «Генк», причем 19-летний норвежский нападающий Эрлинг Брёут Холанд стал шестым футболистом, забивавшим голы в пяти первых матчах дебютной для себя Лиги чемпионов.
В заключительном туре «Наполи» принимает «Генк» и если не проиграет ему, то точно будет в play-off. «Ливерпулю» же предстоит выезд в Зальцбург, причем, поскольку на чужом поле австрийский клуб проиграл с очень достойным счетом 3:4, для выхода из группы ему теперь будет достаточно победить, не пропустив при этом больше трех голов.
Группа F
«Барселона» после домашней победы над дортмундской «Боруссией» выходит из группы с первого места. «Интер» и «Боруссия» имеют одинаковое количество очков, но итальянский клуб по результатам личных встреч стоит в таблице выше. Поэтому в заключительном туре «Боруссии» недостаточно победить на своем поле пражскую «Славию». Ей обязательно надо, чтобы «Барселона» на выезде отобрала очки у «Интера». Иначе «Боруссии», как и два года назад, придется продолжать борьбу в Лиге Европы.
Группа G
Домашняя победа «Зенита» над «Лионом» со счетом 2:0 вывела петербуржцев на второе место по результатам личных встреч с французским клубом. Однако для выхода из группы «Зениту» может не хватить даже выигрыша у «Бенфики» в последнем туре группового этапа. Дело в том, что «Лейпциг», который до 90-й минуты уступал чемпиону Португалии со счетом 0:2, благодаря дублю шведского форварда Эмиля Форсберга, умудрился свести этот матч вничью и гарантировал себе место в play-off. И если теперь в заключительном туре «Лион» обыграет «Лейпциг», то «Зенит» окажется на третьем месте даже в том случае, если обыграет «Бенфику». Дело в том, что у трех команд будет по десять очков, и тогда в силу вступит дополнительный показатель — очки, набранные в личных встречах. У «Лиона» их будет семь, у «Лейпцига» — шесть, у «Зенита» — лишь четыре.
В случае же победы «Лейпцига» над «Лионом» и «Бенфики» — над «Зенитом» немецкий клуб выйдет из группы с первого места, а на втором окажется чемпион России. Ведь тогда у него, «Бенфики» и «Лиона» будет по семь очков, но в личных встречах с этими клубами петербуржцы наберут семь баллов, «Бенфика» — шесть, а «Лион» — четыре. Наконец, если «Лион» не проиграет «Лейпцигу», а «Бенфика» победит «Зенит» со счетом 2:0 или с разницей в три гола, то португальский клуб сыграет в Лиге Европы, а российский останется весной вообще без еврокубков. В той или иной степени достаточно реален каждый из этих вариантов.
Группа Н
Здесь «Аякс» в гостях обыграл «Лилль», причем счет в этом матче открыл чемпион России сезона-2016/2017 в составе московского «Спартака» Квинси Промес, а в другом матче «Валенсия» на своем поле в конце отыгралась в матче с «Челси». В результате «Аякс» опережает на два очка «Валенсию» и «Челси», и в последнем туре голландский клуб принимает испанский, а английский дома встретится с французским аутсайдером. Для выхода в play-off «Аяксу» достаточно добиться ничьей, в то время как «Валенсии» и «Челси» необходимо побеждать. Пока шансы «Челси» вроде бы предпочтительнее, а шансы «Валенсии» — хуже. Тем более что на своем поле она «Аяксу» уступила с крупным счетом 0:3.
Группа Е. «Ливерпуль» (Англия)—«Наполи» (Италия) 1:1 (Ловрен, 65 — Мертенс, 21). «Генк» (Бельгия)—«РБ Зальцбург» (Австрия) 1:4 (Самата, 85 — Дака, 43; Минамино, 45; Чхан Хван Хи, 69; Холанд, 87).
В Н П М О
1. «Ливерпуль» 3 1 1 11:8 10
2. «Наполи» 2 3 0 7:4 9
3. «РБ Зальцбург» 2 1 2 16:11 7
4. «Генк» 0 1 4 5:16 1
10.12: «РБ Зальцбург»—«Ливерпуль», «Наполи»—«Генк».
Группа F. «Барселона» (Испания)—«Боруссия» (Германия, Дортмунд) 3:1 (Суарес, 29; Месси, 33; Гризманн, 67 — Санчо, 77). «Славия» (Чехия)—«Интер» (Италия) 1:3 (Соучек, 37 (пен.) — Лаутаро Мартинес, 19, 88; Лукаку, 81).
В Н П М О
1. «Барселона» 3 2 0 7:3 11
2. «Интер» 2 1 2 9:7 7
3. «Боруссия» 2 1 2 6:7 7
4. «Славия» 0 2 3 3:8 2
10.12: «Интер»—«Барселона», «Боруссия»—«Славия».
Группа G. «Зенит» (Россия)—«Лион» (Франция) 2:0 (Дзюба, 42; Оздоев, 84). «Лейпциг» (Германия)—«Бенфика» (Португалия) 2:2 (Форсберг, 90 (пен.), 90+6 — Пицци, 20; Винисиус, 59).
В Н П М О
1. «Лейпциг» 3 1 1 8:6 10
2. «Зенит» 2 1 2 7:6 7
3. «Лион» 2 1 2 7:6 7
4. «Бенфика» 1 1 3 7:11 4
10.12: «Бенфика»—«Зенит», «Лион»—«Лейпциг».
Группа H. «Валенсия» (Испания)—«Челси» (Англия) 2:2 (Молер, 40; Васс, 82 — Матео Ковачич, 41; Пулишич, 50). «Лилль» (Франция)—«Аякс» (Нидерланды) 0:2 (Зиеш, 2; Промес, 59).
В Н П М О
1. «Аякс» 3 1 1 12:5 10
2. «Валенсия» 2 2 1 8:7 8
3. «Челси» 2 2 1 9:8 8
4. «Лилль» 0 1 4 3:12 1
10.12: «Аякс»—«Валенсия», «Челси»—«Лилль».
«Барселона» и «Лейпциг» вышли в 1/8 финала.
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