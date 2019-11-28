В Петербурге отремонтировали более 30 мостов и набережных

В Петербурге в текущем году ремонтные работы проводились на Благовещенском мосту, Смольной набережной и участках набережных рек Смоленки, Фонтанки и Карповки. Всего за сезон отремонтировали 31 сооружение, из них капремонт выполнен на пяти объектах. Об этом было заявлено на пресс-конференции, посвященной завершению навигационного периода 2019 года.

Как сообщили в пресс-службе СПб ГБУ «Мостотрест», до конца года планируется завершить ремонт еще на шести мостах и четырех участках набережных, в том числе Верхнем Лебяжьем мосту, Пеньковом мосту, Екатерингофском мосту, Троицкий мосту, мосту Александра Невского и набережной Обводного канала. При этом работы по ремонту набережной канала Грибоедова будут завершены только в будущем году.

Добавим, что 30 ноября в Петербурге завершается навигация по Неве и Малой Неве. За сезон городские мосты разводили 2,3 тыс. раз, по Неве прошли 3,1 тыс. судов.