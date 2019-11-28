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На пост руководителя Нытвы претендуют глава района и начальник УКСа

Комиссия по отбору кандидатур на пост главы Нытвенского городского округа представит муниципальной думе двух кандидатов: руководителя Нытвенского района Рината Хаертдинова и начальника МКУ «Управление капитального строительства» Александр Попов. Депутаты думы выберут главу 5 декабря. Напомним, Ринат Хаертдинов возглавляет Нытвенский район с 2015 года. До этого занимал пост администрации Нытвенского муниципального района, работал в министерстве природных ресурсов лесного хозяйства и экологии Пермского края.

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