Два вице-мэра Анапы привлечены к административной ответственности

Азово-Черноморская межрайонная природоохранная прокуратура возбудила пять дел за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан (ст. 5.59 КоАП РФ), по результатам рассмотрения которых два заместителя главы Анапы были привлечены к административной ответственности.

Как сообщили в ведомстве, в период курортного сезона 2019 года граждане обращались в мэрию курорта по вопросам соблюдения экологического законодательства. Тем не менее, должностные лица администрации отвечали заявителям за пределами установленных законодательством сроков, что повлекло нарушение их прав. Также сотрудники администрации, по информации прокуратуры, устраивали по фактам обращений проверки по вопросам, не относящимся к их компетенции, тогда как подобного рода жалобы подлежали направлению в уполномоченный орган.

Также в прокуратуре констатировали формальные ответы чиновников заявителям, которые не содержали исчерпывающих сведений по всем поставленным вопросам.

Василий Хитрых