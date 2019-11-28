«Автодор» ввел ночные тарифы на новых участках М-11

Госкомпания «Автодор» ввела ночные тарифы на новых участках трассы М-11 в Новгородской и Ленинградской областях.

С 27 ноября за участке трассы от 543 до 684 км действует дифференцированный по времени суток тариф. Время ночного тарифа — - с 00:00 до 5:59 по мск.

Напомним, что накануне был официально открыто движение по магистрали. В церемонии принял участие президент РФ Владимир Путин. Трассу строил консорциум «Магистраль двух столиц». Проезд по трассе платный, его стоимость составляет до 1,82 тыс. руб. для легковых машин в будни, в выходные — 2,02 тыс. руб. Для грузовиков — 2,7 тыс., для автобусов — 3,9 тыс. руб.