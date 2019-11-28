Липецкой Roshen не удалось оспорить в кассации доначисление 362 млн рублей налогов

Арбитражный суд Центрального округа решил не удовлетворять кассационную жалобу АО «Липецкая кондитерская фабрика “Рошен”» (ЛКФ, входит в корпорацию Roshen экс-президента Украины Петра Порошенко) на решение о доначислении ей 361,6 млн руб. налогов, говорится в документах суда. Мотивировочная часть решения еще не опубликована. Ранее доначисление 285,9 млн руб. НДС за 2012 год, а также 26,2 млн руб. пеней и 49,4 млн руб. штрафа поддержали арбитражный суд Липецкой области и 19 арбитражный апелляционный суд.

Напомним, что разбирательство по этому спору тянется с октября 2015 года. Согласно материалам дела, основанием для пересмотра размера налога стали работы по строительству кондитерской фабрики и распредцентра в селе Косыревка, которые выполняло нижегородское ООО НПФ «Металлимпресс». По мнению ФНС, расчет с генподрядчиком велся по завышенным ценам, что позволило ЛКФ получить необоснованную выгоду при возмещении НДС.

Валерия Розбот