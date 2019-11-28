Проект бюджета Нижегородской области на 2020 год приняли в первом чтении

Доходная часть бюджета Нижегородской области на 2020 год спланирована в размере 182,7 млрд руб. Объем расходной части составит столько же, бюджет спланирован без дефицита. Соответствующий законопроект депутаты законодательного собрания региона приняли в первом чтении. На 2021 год доходная и расходная части спланированы в объеме 188,8 млрд руб. каждая, на 2022-ой – в объеме 191,4 млрд руб.

Ожидается, что объем безвозмездных поступлений составит 30,7 млрд руб. в 2020 году, в последующие годы – 26,9 млрд руб. и 20,6 млрд руб. Расходы сформированы на основе 34 госпрограмм. В структуре расходов 95,7% составляют программные (174,3 млрд руб.). Основной объем средств предлагается направить на развитие образования (42,4 млрд руб. против 38,3 млрд руб. в 2019 году), социальную поддержку граждан (32,6 млрд руб. против 30,7 млрд руб.), развитие здравоохранения (28,7 млрд руб. против 26,9 млрд. руб.) и развитие транспортной системы (21,3 млрд руб. против 18,6 млрд. руб.).

Годом ранее бюджет на 2019 год планировался также бездефицитным, доходы и расходы должны были составить 153,4 млрд руб. Согласно последним правкам, доходы Нижегородской области в 2019 году составят 177,8 млрд. руб., дефицит – 11,4 млрд руб.

Анастасия Еремина