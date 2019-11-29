Дополнить образование

Несмотря на то, что доля платных услуг в сфере дополнительного образования детей в целом по России растет, в Петербурге продолжают работать множество бесплатных кружков при школах и в специализированных учреждениях.

Согласно совместному исследованию экспертов ОНФ и фонда «Национальные ресурсы образования», в настоящее время 78% российских школьников посещают кружки, секции и другие структуры дополнительного образования и досуга. Данный показатель вовлеченности детей во внеучебные занятия не изменился с предыдущего исследования специалистов, проведенного в 2017 году. А вот доля платных услуг в сфере дополнительного образования детей за два года выросла с 54% до 62%. При этом среднемесячная плата за один кружок в среднем по стране увеличилась с 3084 до 3462 рублей.

Экспертов беспокоит продолжающийся крен в сторону коммерциализации. Они считают, что при сохранении уже несколько лет текущих размеров заработков многих граждан, увеличении стоимости продуктов питания, товаров первой необходимости, расходы на платные кружки становятся непозволительной роскошью. Особенно это явно прослеживается в небольших городах и сельских поселениях. Общественники отмечают, что в настоящее время в рамках национального проекта «Образование» существует подпрограмма, направленная на увеличение доступности сферы дополнительного образования для детей. В частности, в ее рамках есть возможность воспользоваться специальным электронным сертификатом для оплаты кружков и секций. Пока новшество действует не во всех регионах страны. Сумма на сертификате определяется на местном уровне и сейчас в среднем в субъектах Федерации составляет 12 тыс. в год.

Крупный российский бизнесмен, блогер и отец двух детей Алексей Филиппов также считает, что доступность системы дополнительного школьного образования во многом зависит от региона. «Крупные города, областные центры и тем более столицы предлагают детям массу различных бесплатных кружков и секций. Иногда даже сложно осуществить выбор. Но чем дальше от больших городов, тем сложнее с этим вопросом. Это связано и с необходимостью наличия у специалистов, ведущих кружки, которые оплачиваются государством, различных подтверждающих документов на право вести подобную деятельность, с необходимостью достаточно строгой отчетности, и в целом с меньшей насыщенностью среды. Но так как спрос на дополнительное образование есть и в небольших городах, поселках и деревнях, то появляются различные платные кружки и секции. Документов для ведения такой деятельности нужно намного меньше, чем для работы кружка, оплату которого берет на себя государство. Поэтому, на мой взгляд, среда бесплатного дополнительного образования где-то перенасыщена, а где-то, наоборот, излишне скудна»,— считает он.

В любом формате

В Петербурге показатель вовлечения школьников в сферу дополнительного образования выше среднероссийского значения. По данным городского комитета по образованию, он составляет 88%. В настоящее время в Северной столице работают 59 специализированных учреждений дополнительного образования, подведомственных структурам Смольного или районным администрациям. А также 455 отделений допобразования при школах. Всего в городе работает более 7 тыс. различных кружков. Чиновники неоднократно подчеркивали, что проблем с выбором бесплатного вида допобразования в городе нет. Также существует и альтернатива — в виде частных образовательных и досуговых центров.

Самым крупным учреждением дополнительного образования Петербурга является Дворец творчества юных (в советское время назывался Ленинградский Дворец пионеров), расположенный в комплексе зданий Аничкова дворца на Невском проспекте. Учреждение в новейшей истории сохранило почти изначальный формат работы со школьниками, не ушло в небытие, как некоторые другие подобные организации. В настоящее время Дворец творчества юных посещают 16 тыс. детей. В нем действуют 1300 кружков, объединенных в клубы, секции, лаборатории, театры, оркестры, студии и так далее. Ввиду популярности и статусности учреждения, чтобы попасть в его коллективы, в большинстве случаев нужно пройти серьезный конкурсный отбор.

Отметим, что в 2015 году в Петербурге в Каменноостровском дворце отрылась Академия талантов. Несмотря на свой государственный статус, данное учреждение дополнительного образования отличается от типовых. Оно стало площадкой для реализации проектов дополнительного образования в новом формате. Вместо кружков — секции, которые ребенок по своему желанию может менять, разделенные на множество направлений. Кроме того, при учреждении действует региональный центр выявления и поддержки одаренных детей в области искусства, спорта, образования и науки.

Качественный подход

Педагог начальных классов с 20-летним опытом работы, автор методик раннего развития Елена Ульева считает важным качество дополнительного образования. Это касается как платного, так и бесплатного сегмента. Также важен интерес ребенка к определенной деятельности, умение педагога увлечь детей. «К примеру, можно организовать кружки и секции (и в большом количестве) в школе. Но ведут их чаще всего обычные школьные преподаватели. И часто не от хорошей жизни. Представьте себе, сколько у учителя нагрузки: подготовиться и провести свои уроки, репетиторство, работа с родителями, зачастую группа продленного дня, да еще и кружки. Неизвестно, хватит ли сил провести их достойно, с полной отдачей. Чтобы повысить уровень дополнительного образования, нужно, прежде всего, помогать преподавателям. И не только в материальном плане»,— резюмирует она.

По мнению основателя петербургской компании — производителя образовательной робототехники Павла Фролова, проблема государственной системы дополнительного образования — в отсутствии бюджета на маркетинг. «Учреждения могут тратить десятки миллионов рублей на оборудование и стоять пустыми, потому что про это никто не знает, а рекламироваться они не могут. Кроме этого, зарплаты педагогов в рамках государственных образовательных проектов крайне низкие. Это сказывается на структуре предложения. Продвинутые дисциплины встречаются редко. Найти преподавателей, к примеру, по программированию и робототехнике практически невозможно. В частных клубах и кружках предложение шире и отвечает современным предпочтениям детей и родителей: развивается ментальная арифметика, скорочтение, шахматы, компьютерная грамотность, робототехника и программирование и многое другое. Преподаватели в сфере частного образования лучше зарабатывают, поэтому сюда приходят молодые и более компетентные педагоги. Здесь есть деньги на ремонт и маркетинг»,— отмечает эксперт.

Павел Фролов добавляет, что сейчас в основном это спортивные секции, уроки иностранного языка, танцы, музыка, изобразительное и театральное искусство. Технические кружки (информатика, техника, естественные науки) посещает пока не более 7% ребят. Тем не менее, сейчас наблюдается ключевой тренд, который в ближайшие годы изменит это соотношение: растет интерес к техническому, инженерному образованию, в том числе в рамках кружков и секций. Можно ожидать, что в предстоящие пять лет рынок дополнительного образования в технической сфере вырастет в нашей стране в десять раз.

Артем Алданов