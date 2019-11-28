CNN узнал о возможном снижении вклада США в бюджет НАТО

Администрация президента США Дональда Трампа предприняла шаги к существенному сокращению своего вклада в коллективный бюджет НАТО, сообщает телеканал CNN со ссылкой на ряд должностных лиц США и НАТО. Ранее США обеспечивали около 22% непосредственного финансирования Североатлантического альянса, которое покрывает расходы на содержание штаб-квартиры НАТО, совместные инвестиции в обеспечение безопасности и некоторые общие военные операции.

Постоянный бюджет НАТО относительно невелик — около $2,5 млрд. Он отделен от национальных оборонных бюджетов, которые, как рекомендует НАТО, должны составлять 2% ВВП.

Представители Министерства обороны США заявили CNN, что администрация президента США стремится уменьшить свой вклад примерно до 16%, приведя его в соответствие с взносами Германии, которая вкладывает 14,8%.

В начале 2017 года господин Трамп говорил, что «ФРГ задолжала огромные суммы НАТО, и США должны получать больше за тот уровень защиты, который они предоставляют Германии». «Защита обходится очень дорого»,— пояснил президент США.

В конце июня проект военного бюджета на $750 млрд был одобрен Сенатом США. Согласно ему, базовый бюджет Пентагона составит $642,5 млрд. $23,3 млрд выделяется для программ нацбезопасности Министерства энергетики, еще $75,9 млрд — в зарубежный фонд чрезвычайных ситуаций.

О согласовании проекта бюджета — в публикации “Ъ” «Белый дом достиг бюджетного соглашения».