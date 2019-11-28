Бюджет РФ не сможет возместить аграриям Удмуртии ущерб от переувлажнения почвы

Бюджет России не возместит сельхозпроизводителям Удмуртии ущерб от переувлажнения почвы из-за отсутствия застрахованных посевных. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на министра сельского хозяйства республики Ольгу Абрамову.

«Надеяться на поддержку Федерации в этом вопросе не позволяет слабая активность наших сельхозпредприятий в страховании своего урожая. К сожалению, нельзя сказать, что у нас развито страхование рисков в растениеводстве — в отличие от животноводства. Я надеюсь, что наши сельхозтоваропроизводители все-таки задумаются о том, что заключать договора страхования — надо. Во-первых, мы работаем в зоне рискованного земледелия, во-вторых, это — приоритетное право на получение поддержки из Федерации при возникновении ЧС»,— отметила госпожа Абрамова.

Министр добавила, что введение режима ЧС помогло республике. «Мы в этом году недополучили урожай картофеля, овощей. Произошло сокращение посевных площадей. Веденный режим ЧС освободил нас от штрафных санкций за невыполнение целевых показателей государственной программы»,— пояснила Ольга Абрамова.

Напомним, что с 15 августа по 7 октября в Удмуртии действовал режим ЧС, который ввели из-за переувлажнения почвы. Представители хозяйств считали, что режим ЧС позволит им перестраховаться на случай, если погода не улучшится, и компенсировать ущерб. Затем стало известно, что посевные площади, пострадавшие в результате длительных дождей, оказались незастрахованы.