Возвратный лизинг подал голос

Попытки государства отрегулировать выдачу потребкредитов гражданам «под залог ПТС» пока привели только к тому, что преследуемые регулятором автоломбарды создали собственную профессиональную ассоциацию.

В начале года тема теневого кредитования населения «под залог ПТС» сразу появилась в публичной, а не в законотворческой сфере. «Общероссийский народный фронт» (ОНФ) в лице исполнительного директора проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгении Лазаревой направил петицию сразу Владимиру Путину, в которой было заявлено о тысячах граждан, согласившихся подписать договор «обратного лизинга» с непрозрачными организациями и потерявших свое транспортное средство, а иной раз и недвижимость. Суть проблемы заключалась в том, что под видом вполне законных сделок возвратного лизинга гражданам оказывается услуга потребительского кредитования, причем без предусмотренных законом лицензий и законодательных ограничений на этот вид деятельности.

Позднее президент РФ отдал официальное поручение Генпрокуратуре совместно с ЦБ проверить ситуацию и разработать комплекс мер по недопущению вреда гражданам от подобных организаций. В сентябре ЦБ предварительно отчитался о промежуточных итогах работы по поручению. На совместной пресс-конференции с ОНФ директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях рассказал, что по итогам рассмотрения сотен жалоб, поступивших в службу защиты прав потребителей финансовых услуг при ЦБ, было выявлено свыше 70 «псевдолизинговых» компаний, некоторые из которых образовали своеобразные холдинги или кооперативы, часть дел уже рассматривается в судах.

Впрочем, существенных успехов в борьбе с «псевдолизингом» не добились ни ЦБ, ни Генпрокуратура. Последняя в своем докладе в ответ на президентское поручение отчиталась о штрафах отдельным лицам и компаниям, но оговорилась, что необходимо комплексное правовое решение проблемы. Принятие законопроектов о регулировании деятельности лизинговых компаний будет в большей степени способствовать защите граждан от мошенничества с их собственностью и финансами, считают в надзорном ведомстве.

Со своей инициативой выступил и Совет федерации: еще в феврале первый заместитель председателя комитета верхней палаты парламента по бюджету и финансовым рынкам Николай Журавлев предложил попросту запретить осуществлять с гражданами сделки возвратного лизинга, которые используются сегодня для кредитования физлиц, но никем не регулируются. В этом же ключе исполнен и законопроект Минфина, который должен закрепить в Гражданском кодексе применение возвратного лизинга только в отношении лиц, занятых предпринимательской деятельностью.

Между тем для самих «участников рынка» возвратного лизинга для физлиц такой подход оказался совершенно неприемлемым. Сравнительный успех в судах и нерешительность регуляторов позволили им объединиться в Ассоциацию развития возвратного лизинга (АРВЛ), а в ноябре ее первый руководитель генеральный директор компании «НК Лизинг» Владимир Звонарев выступил с рядом публичных заявлений на площадке Центра стратегических разработок в Москве.

От имени входящих в АРВЛ компаний он заявил, что услуги возвратного лизинга хоть и не очень большая, но важная часть рынка лизинга, причем он даже похвалил ЦБ за прохладное отношение к прямому запрету на такие услуги для физлиц. Он дал понять, что члены АРВЛ готовы встраиваться в уже существующий рынок лизинга, вырабатывать необходимые стандарты деятельности, готовы и на любое регулирование, лицензирование и СРО — лишь бы прекратился хайп вокруг этой темы, а сама услуга была признана законной и полезной для экономики. В числе аргументов в пользу сохранения своего бизнеса члены АРВЛ указывают на интересы самих граждан, например тех, кто допустил в своей кредитной истории досадные ошибки и потерял доступ к банковскому кредитованию. Наличие автомобиля и возможность пользоваться им в собственных целях дает такому человеку возможность расплатиться по займу и вернуть собственность на автомобиль, считают в ассоциации.

Владимир Звонарев подтвердил, что с гражданами заключается два отдельных договора: один касается купли-продажи автомобиля, по которому его бывший автовладелец получает деньги, а другой представляет собой договор финансового лизинга, предметом которого становится тот же самый автомобиль, но собственником выступает лизингодатель. По его словам, нет никаких оснований полагать, что подписавший такие документы гражданин не понимает происходящего, в том числе факта отчуждения имущества в пользу лизинговой компании, а также условий и срока получения этого имущества обратно в свою собственность. Предположения о том, что в документах по купле-продаже и лизингу автомобиля с гражданином могут оказаться разные юридические лица, он полностью опроверг.

По словам Владимира Звонарева, на практике ставка финансирования по этой схеме сопоставима со ставками МФО — порядка 80% годовых, но сроки договоров значительно короче: в среднем около трех месяцев, за этот период клиент должен рассчитаться по договору лизинга. По его оценкам, в 2019 году члены АРВЛ совокупно совершили около 50 тыс. сделок по возвратному лизингу граждан, оспариваются из них единицы.

За последнее время в судах рассматривалось 59 подобных дел, но ни в одном из них суд не согласился с доводами о мнимости или притворности сделок возвратного лизинга с гражданами, чем, по мнению Владимира Звонарева, подтвердил их законность. «Мы не исключаем, что на рынке есть недобросовестные игроки, которые используют данный инструмент, скажем так, в своих корыстных целях. Это, скорее всего, ломбарды, которые прикрывают свою деятельность возвратным лизингом, и недобросовестные игроки, которые работали с недвижимостью»,— заявил он, полагая, что именно из-за сделок с жильем граждан проблема получила такой большой резонанс. Поэтому господин Звонарев совершенно не против законодательного запрета на такие сделки граждан с недвижимостью.

Глава АРВЛ настаивает, что сделки возвратного лизинга ничуть не более рискованны, чем любые другие сделки на финансовом рынке в России. «При добросовестном выполнении своих обязанностей риск потерять предмет лизинга для лизингополучателя ничтожен или приближается к нулю. Договор возвратного лизинга не позволяет это сделать в одностороннем порядке»,— уверяет он.

Впрочем, существующие участники рынка лизинга пока не в восторге принимать в свою компанию новых игроков: в профессиональных объединениях, с которыми АРВЛ декларировала возможность сотрудничества, на новый потенциальный сегмент рынка смотрят с подозрением и опаской. По словам собеседников “Ъ” на рынке лизинга, люди из АРВЛ раньше занимались как раз автоломбардами, а когда на этом рынке было имплементировано регулирование ЦБ, ряд непрозрачных игроков мимикрировали под участников рынка лизинга, где введение аналогичного регулирования пока застряло в согласованиях в Госдуме. В ОНФ, с которым представители АРВЛ также намерены сотрудничать, тоже пока не торопятся признать ее членов за полноценных участников финансового рынка. Там считают, что поручение президента РФ еще рано снимать с контроля, поскольку даже предложенные министерствами и прокуратурой поправки к законодательству не защитят граждан от финансовых мошенников в полной мере.

Алексей Екимовский