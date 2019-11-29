Hublot разработали новую модель часов

Сотрудничество часовой компании Hublot и производителя обуви класса люкс Berluti началось в 2016 году. В этом году партнеры выпустили четвертую созданную совместно модель часов Hublot Classic Fusion Chronograph Berluti в двух версиях — в корпусе из титана и бронзы на ремешке из патинированной кожи цвета Venezia Cold Brown или Cold Gold.

«С точки зрения Ольги Берлути, нет ничего прекраснее обуви из кожи, потемневшей со временем. Так она создала цветовую палитру, которая делает каждую пару обуви Berluti уникальной, как ее владелец»,— говорит генеральный директор Hublot Рикардо Гвадалупе. Ольга Берлути тщательно разрабатывала процесс нанесения масел и пигментов для придания обуви уникального характера, а коже — цвета, благородно темнеющего со временем. Мотив рукописного текста Scritto, еще одна узнаваемая черта обуви Berluti, навеян письмом XVIII века, купленным Ольгой на аукционе.

Генеральный директор Hublot Рикардо Гвадалупе

Поместить венецианскую кожу внутрь водонепроницаемого корпуса было технологически сложно, но Hublot удалось справиться не только с этим, но и с тем, чтобы перенести эффект кожаной патины на металлический корпус.

Две новые модели часов Hublot Classic Fusion Chronograph Berluti работают на базе автоматического хронографа HUB1143. Каждая из двух версий выпущена ограниченным тиражом в 200 экземпляров и продается в фирменном боксе, обтянутом кожей Berluti.