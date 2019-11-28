В Ростове сотрудников полиции будут судить за незаконный оборот наркотиков

Уголовное дело в отношении двоих полицейских ОП № 4 УМВД России по Ростову передано в Ленинский районный суд города. Оперуполномоченного отдела по контролю за оборотом наркотических средств и участкового уполномоченного обвиняют в покушении на незаконный сбыт наркотиков, превышении должностных полномочий, получении взятки, и мошенничестве. Также по делу обвиняемым проходит 49-летний местный житель, его подозревают в пособничестве в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области.

По версии следствия, полицейские приобрели и хранили в служебном кабинете наркотики и психотропные вещества синтетического и растительного происхождения. Впоследствии они заставляли лиц, употребляющих наркотики, распространять их на территории Ленинского района Ростова-на-Дону через «закладки». Также они обвиняются в вымогательстве взяток на более чем 800 тыс. руб. за непривлечение лиц к уголовной ответственности. Кроме того, полицейских подозревают в том, что они вместе со своим знакомым избили двух молодых людей с целью вынудить их сознаться в совершении преступления.

Кристина Федичкина