Мэр Орла объявил выговор главе администрации облцентра

Сегодня на заседаниии орловского горсовета мэр Орла Василий Новиков объявил выговор главе администрации облцентра Александру Муромскому за то, что господин Муромский не указал в справке о доходах за 2018 год сведения о страховой выплате 45,5 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба горсовета. Кроме того, глава администрации завысил доход в виде перечисленных процентов в банках на 9 копеек. В своем решении Василий Новиков руководствовался представлением прокуратуры о привлечении сити-менеджера к дисциплинарной ответственности по ч.1 ст. 27.1 закона «О муниципальной службе в РФ». После объявления выговора господин Новиков призвал всех сотрудников администрации и депутатов, обязанных публиковать сведения о доходах, «внимательнее относиться к соблюдению антикоррупционного законодательства».

Отметим, что Александр Муромский также не задекларировал свой строящийся дом. Он объяснил это тем, что строительство еще не закончено и в доме никто не живет и не может жить из-за отсутствия необходимой отделки, рассказали в пресс-службе горсовета со ссылкой на разъясняющие документы. Василий Новиков, в свою очередь, рекомендовал сити-менеджеру зарегистрировать недострой в Росреестре.

В Орле мэр является председателем горсовета, а глава администрации, являясь руководителем городской исполнительной власти, подотчетен мэру и его троим заместителям.

Мария Старикова