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Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Мэр Орла объявил выговор главе администрации облцентра

Сегодня на заседаниии орловского горсовета мэр Орла Василий Новиков объявил выговор главе администрации облцентра Александру Муромскому за то, что господин Муромский не указал в справке о доходах за 2018 год сведения о страховой выплате 45,5 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба горсовета. Кроме того, глава администрации завысил доход в виде перечисленных процентов в банках на 9 копеек. В своем решении Василий Новиков руководствовался представлением прокуратуры о привлечении сити-менеджера к дисциплинарной ответственности по ч.1 ст. 27.1 закона «О муниципальной службе в РФ». После объявления выговора господин Новиков призвал всех сотрудников администрации и депутатов, обязанных публиковать сведения о доходах, «внимательнее относиться к соблюдению антикоррупционного законодательства».

Отметим, что Александр Муромский также не задекларировал свой строящийся дом. Он объяснил это тем, что строительство еще не закончено и в доме никто не живет и не может жить из-за отсутствия необходимой отделки, рассказали в пресс-службе горсовета со ссылкой на разъясняющие документы. Василий Новиков, в свою очередь, рекомендовал сити-менеджеру зарегистрировать недострой в Росреестре.

В Орле мэр является председателем горсовета, а глава администрации, являясь руководителем городской исполнительной власти, подотчетен мэру и его троим заместителям.

Мария Старикова


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