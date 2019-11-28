Почти 90% белорусов выступают за союзнические или партнерские отношения с Россией

В распоряжении “Ъ” оказались результаты масштабного опроса граждан Белоруссии об их отношении к России. На вопрос, какие отношения с Россией вы считаете наиболее приемлемыми для Белоруссии, 57,6% ответили «союзнические»; 31,8% — «партнерские»; 10,2% — «нейтральные». 0,2% опрошенных считают, что отношения двух стран должны быть «враждебными». Такое же число респондентов затруднились ответить на этот вопрос.

Исследование было проведено Центром пространственного анализа международных отношений ИМИ МГИМО в рамках проекта «Трансформации электорального поведения в регионах зарубежных стран, пограничных с Российской Федерацией: сравнительный пространственный анализ» (руководитель — Игорь Окунев, источник финансирования — Российский научный фонд). В ходе опроса было совершенно более 7 тыс. звонков, собрано 500 полных анкет с контролем выборки по всем регионам Белоруссии и по половозрастной структуре респондентов.

21,4% опрошенных граждан Белоруссии сказали, что бывают в России несколько раз в год;

55,4% посещают Россию один раз в год и реже;

23,2% признались, что никогда не были в России.

При этом 67% участников опроса не заметили никакого «целенаправленного влияния» России на последнюю избирательную кампанию в Белоруссии. Еще 30,8% не смогли оценить, было такое влияние или нет.

Кроме того граждан Белоруссии спросили, откуда они прежде всего узнают новости о России. 21,2% ответили — «из российских телеканалов и газет»; 12,4% — «из белорусских телеканалов и газет»; а 55,6% — «из интернета». Еще 10,8% опрошенных сказали, что не следят за новостями о России.

Еще один вопрос касался языка, на котором шла агитация в ходе недавней избирательной кампании в парламент. Три четверти (75,2%) респондентов сказали, что агитация шла преимущественно на русском. 20,6% опрошенных показалось, что агитация шла на белорусском и русском поровну. И только 3,8% сочли, что за голоса избирателей бились преимущественно на белорусском.

Напомним, на минувшей неделе в Вашингтоне на площадке Хельсинкской комиссии Конгресса прошли слушания по вопросу о «вмешательстве России в дела Белоруссии». Выступили четыре эксперта, которые предлагали разные инструменты по «освобождению Минска от влияния Москвы»: от увеличения финансирования прозападных НКО и поддержки белорусского языка до инвестирования в высокотехнологический сектор с целью укрепления экономики республики

Подробнее — в материале “Ъ” «Диктатор в отчаянии. Это дает нам потрясающие возможности».

Елена Черненко