«Татнефть» в 2023 году построит установку для производства арктического топлива

В 2023 году компания «Татнефть» намерена построить и запустить установку депарафинизации для производства арктического топлива, сообщает ТАCC со ссылкой на гендиректора предприятия Наиля Маганова.

По его словам, строительство установки уже началось. Оно в данный момент ведется на импортных катализаторах. Установка должна «перекрыть перспективные потребности Российской Федерации и российского экспорта», уточнил господин Маганов.

Гендиректор «Татнефти» также добавил, что его предприятие вместе с институтом катализа имени Борескова Сибирского отделения РАН занимается вопросом разработки российского катализатора зимнего арктического дизельного топлива и низкозастывающих масел. На сегодняшний день у татарстанской нефтяной компании уже есть масляная установка, за счет которой можно производить арктическое топливо с температурой замерзания до -90°.

Ранее сообщалось, что «Татнефть» заявила об интересе к проекту на шельфе Арктики.

"Ъ-Казань"