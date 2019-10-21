«Татнефть» заявила об интересе к проекту на шельфе Арктики

Гендиректор ПАО «Татнефть» Наиль Маганов заявил о готовности компании рассмотреть участие в проектах на арктическом шельфе, сообщает ТAСС. Однако, при этом данные проекты уступают по уровню привлекательности привычным регионам добычи нефти в РФ, в частности, Татарстану. Связано это с нынешними ценами на нефть.

По словам господина Маганова, проекты в Татарстане «сдвинуть нельзя, поскольку в нынешних налоговых условиях у них нет запаса прочности».

Сегодня работать на шельфе Арктики могут только компании с госучастием (не менее 50%), имеющие как минимум пятилетний опыт работы на шельфе, то есть только "Газпром" и «Роснефть». С 2016 года действует мораторий на выдачу новых лицензий на шельфовые месторождения.

Однако летом 2019 года вице-премьер РФ Юрий Трутнев предложил упростить доступ к шельфу для частных компаний по норвежской модели, когда основная доля в проекте принадлежит госкомпании, но участвовать в нем могут даже иностранные инвесторы.

"Ъ-Казань"