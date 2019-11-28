Парламентарии задумались о туризме

Депутаты фракции «Единая Россия поддержали финальную редакцию бюджета Пермского края на 2020–2022 годы, а также познакомились с новым руководителем краевого агентства по туризму.

Фракция «Единая Россия» в краевом законодательном собрании провела последнее в этом году заседание. Основной вопрос заседания – второе чтение бюджета Пермского края на 2020–2021 годы. Между чтениями в бюджете учтены поступления из федерального бюджета. В том числе из вышестоящего бюджета были выделены 5,3 млрд руб. на строительство Чусовского моста в рамках концессионного соглашения.

Доходная часть краевого бюджета в 2020 году заложена в размере 129,7 млрд руб., в 2021 году – 137 млрд руб., на 2022-й – в размере 142,8 млрд руб. Расходы в 2020 году составят 140,7 млрд руб., в 2021-м – 150 млрд руб., а в 2022-м – 156,4 млрд руб. Бюджетный дефицит остается в пределах, установленных Бюджетным кодексом РФ. Фракция приняла решение консолидированно голосовать за окончательную редакцию проекта бюджета.

Также депутаты единогласно рекомендовали включить в перечень объектов капитального строительства спортивно-концертный комплекс. Новый спортивный объект планируется разместить на территории Товарного двора. Концертно-спортивный комплекс рассчитан на 10,5 тыс. мест. Площадь объекта – 32,6 тыс. кв. м. Оценочная стоимость – более 6 млрд руб. Проектирование оценивается в 210 млн руб. Разработку проектно-сметной документации предполагается завершить в 2021 году, строительно-монтажные работы запланированы на 2022–2024 годы. Предполагается, что строительство комплекса будет вестись в основном на средства из федерального бюджета.

Кроме того, на заседании фракции депутаты познакомились с недавно назначенным руководителем краевого агентства по туризму и молодежной политике Юлией Ветошкиной. Она рассказала о мерах по развитию регионального внутреннего туризма. По ее словам, в 2019 году субсидии на реализацию инфраструктурных проектов в сфере туризма на конкурсной основе получили пять муниципалитетов: Кунгур, Соликамск, Березники (Усолье), Оса и Пермский район.

В следующем году субсидии, по результатам конкурса, будут предоставлены девяти муниципальным образованиям: Березники (Усолье), Чердынь, Соликамск, Оса, Губаха, Чусовой, Лысьва, Горнозаводск и Кудымкар. В 2020 году будут также направлены субсидии на обустройство семи основных культурно-познавательных маршрутов. Они проходят по территории 17 муниципальных образований.

По словам Юлии Ветошкиной, «наибольшим культурным и познавательным потенциалом в Пермском крае обладают территории, связанные с известными солепромышленниками Строгановыми, темой горнозаводской цивилизации, купеческими традициями».

Говоря об активном туризме в Пермском крае, руководитель агентства отметила, что развитие таких видов туризма «в основном осуществляется на базе природного парка «Пермский». На обустройство четырех наиболее популярных водных маршрутов планируется выделить субсидии. «На маршрутах будут установлены 154 знака туристской навигации, 32 информационных стенда и 15 туалетных модулей», – пояснила Юлия Ветошкина.

По просьбе фракции она отдельно остановилась на развитии сельского туризма. «По данным, предоставленным 30 муниципальными образованиями Пермского края, сельский туризм представлен 136 объектами. В том числе 42 гостевых дома, 19 агротуристических ферм, 25 ремесленных мастерских и иные объекты (частные музеи, культурные учреждения). В селах проводится 438 мелких и крупных событий, направленных на привлечение туристов», – сообщила Юлия Ветошкина. По ее словам, услуги в сфере сельского туризма представлены в программах девяти туроператоров. «В основном это услуги конноспортивных клубов и страусиных ферм, расположенных в Пермском районе. Несколько объектов сельского туризма находятся в Кунгурском, Соликамском, Оханском, Нытвенском городских округах», – уточнила руководитель агентства.

Среди проблем сельского туризма в Пермском крае Юлия Ветошкина назвала невысокое качество предоставляемых услуг и сервиса, недостаточное продвижение, низкий уровень участия малого бизнеса, дефицит квалифицированных кадров, отсутствие кооперации между участниками процесса. «Данный вид туризма, с нашей точки зрения, требует дополнительных мер господдержки. Их выработка и реализация возможна только при объединении усилий нескольких заинтересованных краевых министерств», – резюмировала руководитель ведомства.

Парламентария приняли информацию к сведению, а также предложили в качестве руководителя группы по развитию сельского туризма Сергея Ветошкина. Кроме того, депутаты акцентировали внимание на необходимости контролировать поведение туристов, чтобы они бережно относились к природным объектам. «У нас есть объект Каменный город – прекрасный природный памятник. Но из-за безответственного отношения туристов мы можем его потерять. Туризм должен быть организованным. И мы готовы помогать вам, участвовать», – привел пример депутат Армен Гарслян.