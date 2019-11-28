Ввод проблемного жилья в Липецкой области по итогам года может превысить 90 тыс. кв. м

По итогам 2019 года ввод проблемных жилых объектов в Липецкой области может достичь 93,37 тыс. кв. м, сообщает пресс-служба администрации Липецкой области. Уже введены в эксплуатацию четыре проблемных дома, 706 участников долевого строительства получили ключи от квартир. До начала 2020 года планируется восстановить права более 1,2 тыс. дольщиков. Всего в этом году новые застройщики приняли на достройку 11 проблемных домов.

В 2020 году хотят достроить и ввести в эксплуатацию семь домов. Это примерно 157,6 тыс. кв. м жилья и более 1,2 тыс. участников долевого строительства. В 2021 году планируется, что в свои законные права вступя более 560 граждан, а введено в эксплуатацию будет 92,4 тыс. кв. м.

В администрации региона напоминают, что все инвесторы получат компенсации затрат на техприсоединение домов к инженерным сетям и благоустройство дворов, также за уплату процентов по кредитам на достройку проблемных объектов. Одним из основных инвесторов в регионе по этому направлению является ООО «ОДСК Липецк», дочка крупнейшего застройщика Орловской области ПАО «Орелстрой». Компания взяла на себя обязательства по достройке семи домов в Липецкой области. 1 декабря «ОДСК Липецк» планирует ввести очередные два дома в микрорайоне Елецкий.

Подробнее о работе с долгостроями в регионе — в публикации “Ъ-Черноземье”.

Мария Старикова